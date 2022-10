MTV VMA 2021: Οι BTS κέρδισαν για τρίτη συνεχόμενη φορά το βραβείο για το Συγκρότημα της Χρονιάς

Οι BTS ήταν ένα από τα ονόματα που κέρδισαν τα περισσότερα βραβεία στα MTV Video Music Awards 2021.

Το ανδρικό συγκρότημα από τη Νότια Κορέα απέσπασε το βραβείο για το Καλύτερο K-Pop Βίντεο και για το Τραγούδι του Καλοκαιριού με το υπέροχο single «Butter», καθώς και το βραβείο για το Συγκρότημα της Χρονιάς, έχοντας λάβει διαδικτυακά πάνω από 25 εκατομμύρια ψήφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που οι BTS επικρατούν τόσο στην κατηγορία του Καλύτερου K-Pop Βίντεο (μετά τη θέσπισή της το 2019) όσο και του Συγκροτήματος της Χρονιάς.

Οι BTS απέσπασαν για πρώτη φορά το βραβείο για το Καλύτερο K-Pop Βίντεο το 2019 με το single «Boy With Luv» με τη συμμετοχή της Halsey και το 2020 αναδείχθηκαν νικητές στην κατηγορία με το «On», πριν πάρει τη σκυτάλη φέτος το «Butter», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και έχει βρεθεί συνολικά για 10 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το βραβείο για το Καλύτερο K-Pop Βίντεο προλόγισαν ο Nick Lachey των 98 Degrees, ο AJ McLean των Backstreet Boys και ο Lance Bass των NSYNC.

Παρόλο που οι BTS δεν μπόρεσαν να παραστούν στο MTV Video Music Awards 2021, μαγνητοσκόπησαν μια ευχαριστήρια ομιλία που ξεκίνησε με την ερμηνεία ενός σύντομου αποσπάσματος του «Butter».

«Ευχαριστούμε για αυτή την τιμή. Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να είμαστε εκεί, αλλά ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα είμαστε», είπε ο J-Hope.

💜 @BTS_twt is your #VMA Group of the Year!!!!!! 💜 pic.twitter.com/1VoqJoGdTu

— Video Music Awards (@vmas) September 12, 2021