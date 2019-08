Συμπληρώθηκε το παζλ των υποψηφιοτήτων για τα MTV VMA 2019.

Το MTV ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες στις κατηγορίες «Best Group», «Best Power Anthem» και «Song of Summer» των Video Music Awards της φετινής χρονιάς.

Η τελετή απονομής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Αυγούστου και θα φιλοξενηθεί στο «Prudential Center» του Νιού Τζέρσεϊ. Οικοδεσπότης της βραδιάς θα είναι ο κωμικός, ηθοποιός και best-selling συγγραφέας Sebastian Maniscalco.

Η Taylor Swift και η Ariana Grande, οι οποίες οδηγούσαν την κούρσα των υποψηφιοτήτων στα MTV Video Music Awards 2019, εξακολουθούν να βρίσκονται μαζί στην κορυφή και μετά την ανακοίνωση των προτεινόμενων προς βράβευση στις τρεις επιπρόσθετες κατηγορίες.

Οι δύο τραγουδίστριες προσθέτουν ακόμα δύο υποψηφιότητες στη συλλογή τους και πλέον διεκδικούν από 12 βραβεία η καθεμία.

Επίσης το MTV έκανε γνωστό ότι στο pre-show για το κόκκινο χαλί των φετινών μουσικών βραβείων του θα τραγουδήσουν η Ava Max, οι CNCO και η Megan Thee Stallion. Παρουσιαστές του pre-show θα είναι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Terrence J και Nessa, ενώ σε ρόλο ανταποκρίτριας θα βρεθεί η Zara Larsson.

Εκτός από συνεντεύξεις με τους αστέρες της μουσικής που θα βρεθούν στο κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards 2019, το pre-show θα περιλαμβάνει και την ανακοίνωση του νικητή στην κατηγορία «Push Artist of the Year». Την απονομή θα κάνει η νικήτρια της περσινής χρονιάς, Hayley Kiyoko.

Οι υποψηφιότητες στις 3 επιπλέον κατηγορίες των MTV VMA 2019

Best Group

5 Seconds of Summer

Backstreet Boys

BLACKPINK

BTS

CNCO

Jonas Brothers

PRETTYMUCH

Why Don’t We

* Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω των stories στο λογαριασμό του Instagram από τις 19:00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης 20 Αυγούστου και για τις επόμενες 24 ώρες.

Best Power Anthem

Ariana Grande – «7 rings»

DJ Khaled, ft. Cardi B & 21 Savage – «Wish Wish»

Halsey – «Nightmare»

Lizzo ft. Missy Elliott – «Tempo»

Maren Morris – «GIRL»

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign – «Hot Girl Summer»

Miley Cyrus – «Mother’s Daughter»

Taylor Swift – «You Need To Calm Down»

* Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί όπως και στην προηγούμενη κατηγορία.

Song of Summer

Ariana Grande & Social House – «boyfriend»

Billie Eilish – «bad guy»

DaBaby – «Suge»

Ed Sheeran & Justin Bieber – «I Don’t Care»

Jonas Brothers – «Sucker»

Khalid – «Talk»

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – «Old Town Road (Remix)»

Lil Tecca – «Ransom»

Lizzo – «Truth Hurts»

Miley Cyrus- «Mother’s Daughter»

Post Malone ft. Young Thug – «Goodbyes»

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – «Con Altura»

Shawn Mendes & Camila Cabello – «Señorita»

Taylor Swift – «You Need To Calm Down»

The Chainsmokers & Bebe Rexha – «Call You Mine»

Young Thug ft. J. Cole & Travis Scott – «The London»

* Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης 20 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 19:00 της Κυριακής 25 Αυγούστου.