Οι νικητές των MTV Video Music Awards 2018

Μία συναρπαστική βραδιά ήταν τα MTV Video Music Awards 2018.

Τα MTV Video Music Awards, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στον κόσμο, διεξήχθησαν για 35η φορά στην ιστορία τους με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα.

Τα ετήσια βραβεία του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας 20 Αυγούστου (ξημερώματα Τρίτης 21/08 ώρα Ελλάδος) στο περίφημο «Radio City Music Hall» της Νέας Υόρκης.

Το «Radio City Music Hall» έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση για δώδεκα φορές στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου της ιστορικής, πρώτης τελετής απονομής το 1984. Η Νέα Υόρκη ήταν κατάλληλη επιλογή για τη φιλοξενία των MTV Video Music Awards 2018, διότι συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μουσικής καινοτομίας.

Η φετινή τελετή απονομής δεν είχε παρουσιαστή.

Το τιμητικό «Michael Jackson Video Vanguard Award” παραδόθηκε στα MTV Video Music Awards 2018 στην Jennifer Lopez, η οποία λίγο πριν είχε τραγουδήσει ζωντανά ένα ξεχωριστό medley των επιτυχιών της.

Οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες της σεζόν ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων και χάρισαν μία σειρά από ανεπανάληπτες εμφανίσεις στα MTV Video Music Awards 2018.

Το κοινό καλωσόρισε η Cardi B με ένα σύντομο σκετς και τη σκυτάλη πήραν οι Jennifer Lopez με DJ Khaled και Ja Rule, Ariana Grande, Nicki Minaj, Shawn Mendes, Maluma, Post Malone με 21 Savage και Aerosmith, Panic! at the Disco, Travis Scott με James Blake, Logic με Ryan Tedder, Juice Wrld, Hayley Kiyoko, PrettyMuch, Lauv και Jessie Reyes.

Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές των MTV Video Music Awards 2018 οι Madonna, DJ Khaled, Rita Ora, Liam Payne, Bebe Rexha, G-Eazy και Shay Mitchell, Backstreet Boys, Common, Millie Boby Brown, Gucci Mane, Lenny Kravitz, Lil Uzi Vert, Tiffany Haddish και Kevin Hart, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Amandla Stenberg.

Παρόλο που η Cardi B είχε συγκεντρώσει δώδεκα υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλο καλλιτέχνη στη φετινή διοργάνωση, τελικά κέρδισε τρία βραβεία, όσο κατέκτησε και ο Childish Gambino.

Οι νικητές των MTV Video Music Awards 2018

Σημείωση: Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

VIDEO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ariana Grande – «No Tears Left to Cry»

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse (Remix)»

Camila Cabello ft. Young Thug – «Havana»

The Carters – «APES**T»

Childish Gambino – «This Is America»

Drake – «God’s Plan»

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake (πηγή: www.hit-channel.com)

Post Malone

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse (Remix)»

Camila Cabello ft. Young Thug – «Havana»

Drake – «God’s Plan»

Dua Lipa – «New Rules»

Ed Sheeran – «Perfect»

Post Malone ft. 21 Savage – «rockstar»

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – «I Like It»

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance the Rapper & Quavo – «No Brainer»

Drake – «In My Feelings»

Calvin Harris & Dua Lipa – «One Kiss»

Juice Wrld – «Lucid Dreams»

Ella Mai – «Boo’d Up»

Maroon 5 feat. Cardi B – «Girls Like You»

Post Malone – «Better Now»

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump (πηγή: www.hit-channel.com)

Lil Uzi Vert

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line – «Meant to Be»

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse (Remix)»

The Carters – «APES**T» (πηγή: www.hit-channel.com)

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – «Dinero»

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – «1-800-273-8255»

N.E.R.D & Rihanna – «Lemon»

PUSH ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ιούλιος 2018 – Chloe x Halle

Ιούνιος 2018 – Sigrid

Μάιος 2018 – Lil Xan

Απρίλιος 2018 – Hayley Kiyoko

Μάρτιος 2018 – Jessie Reyez

Φεβρουάριος 2018 – Tee Grizzley

Ιανουάριος 2018 – Bishop Briggs

Δεκέμβριος 2017 – Grace VanderWaal

Νοέμβριος 2017 – Why Don’t We

Οκτώβριος 2017 – PRETTYMUCH

Σεπτέμβριος 2017 – SZA

Αύγουστος 2017 – Kacy Hill

Ιούλιος 2017 – Khalid

Ιούνιος 2017 – Kyle

Μάιος 2017 – Noah Cyrus

ΚΑΛΥΤΕΡΟ POP

Ariana Grande – «No Tears Left to Cry»

Camila Cabello ft. Young Thug – «Havana»

Demi Lovato – «Sorry Not Sorry»

Ed Sheeran – «Perfect» (πηγή: www.hit-channel.com)

P!nk – «What About Us»

Shawn Mendes – «In My Blood»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ HIP HOP

Cardi B ft. 21 Savage – «Bartier Cardi»

The Carters – «APES**T»

Drake – «God’s Plan»

J. Cole – «ATM» (πηγή: www.hit-channel.com)

Migos ft. Drake – «Walk It Talk It»

Nicki Minaj – «Chun-Li»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΛΑΤΙΝ

Daddy Yankee – «Dura»

J Balvin, Willy William – «Mi Gente»

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – «Dinero»

Luis Fonsi, Demi Lovato – «Échame La Culpa»

Maluma – «Felices los 4» (πηγή: www.hit-channel.com)

Shakira ft. Maluma – «Chantaje»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ DANCE

Avicii ft. Rita Ora – «Lonely Together»

Calvin Harris & Dua Lipa – «One Kiss»

The Chainsmokers – «Everybody Hates Me»

David Guetta & Sia – «Flames»

Marshmello ft. Khalid – «Silence»

Zedd & Liam Payne – «Get Low (Street Video)»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ROCK

Fall Out Boy – «Champion»

Foo Fighters – «The Sky Is A Neighborhood»

Imagine Dragons – «Whatever It Takes»

Linkin Park – «One More Light»

Panic! At The Disco – «Say Amen (Saturday Night)»

Thirty Seconds to Mars – «Walk On Water»

VIDEO ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ

Childish Gambino – «This Is America»

Dej Loaf & Leon Bridges – «Liberated»

Drake – «God’s Plan» (πηγή: www.hit-channel.com)

Janelle Monáe – «PYNK»

Jessie Reyez – «Gatekeeper»

Logic ft. Alessia Cara & Khalid – «1-800-273-8255»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Δ/ΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Alessia Cara – «Growing Pains»

Ariana Grande – «No Tears Left to Cry»

The Carters – «APES**T»

Childish Gambino – «This Is America»

Eminem ft. Ed Sheeran – «River»

Shawn Mendes – «In My Blood»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

The Carters – «APES**T»

Childish Gambino – «This Is America»

Drake – «God’s Plan» (πηγή: www.hit-channel.com)

Ed Sheeran – «Perfect»

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton – «Say Something»

Shawn Mendes – «In My Blood»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

The Carters – «APES**T»

Childish Gambino – «This Is America»

J. Cole – «ATM» (πηγή: www.hit-channel.com)

Janelle Monáe – «Make Me Feel»

SZA – «The Weekend»

Taylor Swift – «Look What You Made Me Do»

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Ariana Grande – «No Tears Left to Cry»

Avicii ft. Rita Ora – «Lonely Together»

Eminem ft. Beyoncé – «Walk On Water»

Kendrick Lamar & SZA – «All The Stars»

Maroon 5 – «Wait» (πηγή: www.hit-channel.com)

Taylor Swift – «Look What You Made Me Do»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse (Remix)»

Camila Cabello ft. Young Thug – «Havana»

The Carters – «APES**T»

Childish Gambino – «This Is America»

Dua Lipa – «IDGAF» (πηγή: www.hit-channel.com)

Justin Timberlake – «Filthy»

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Bruno Mars ft. Cardi B – «Finesse (Remix)»

The Carters – «APES**T» (πηγή: www.hit-channel.com)

Childish Gambino – «This Is America»

Janelle Monáe – «Make Me Feel»

N.E.R.D & Rihanna – «Lemon»

Taylor Swift – «Look What You Made Me Do»

Michael Jackson Video Vanguard Award

Jennifer Lopez