Ο πίνακας της τηλεθέασης έδειξε πτώση στα νούμερα των MTV Video Music Awards για άλλο ένα έτος.

Η τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2017, την Κυριακή 27 Αυγούστου, ήταν λαμπερή με πολλά διάσημα ονόματα να προσφέρουν ένα μοναδικό υπερθέαμα, όμως ο αντίκτυπος στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν αντίστοιχος.

Σύμφωνα με τη «Washington Post», η φετινή εκδήλωση συγκέντρωσε συνολικά 5,4 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός που σηματοδοτεί τη χαμηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία των βραβείων ή για την ακρίβεια από το 1994, όταν άρχισαν οι μετρήσεις από τη «Nielsen».

Για πολλούς δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα MTV Video Music Awards αναμετρήθηκαν με το τελευταίο επεισόδιο από την έβδομη σεζόν του «Game Of Thrones», το οποίο απαρίθμησε 12,07 εκατομμύρια τηλεθεατές το βράδυ της Κυριακής.

Βέβαια, τα μουσικά βραβεία του MTV καταγράφουν σταθερή πτώση στις τηλεθεάσεις τα τελευταία χρόνια. 6,5 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν τη μετάδοση το 2016, 9,8 εκατομμύρια είδαν τη διοργάνωση 2015 και 10,3 εκατομμύρια συντονίστηκαν το 2014. Η υψηλότερη τηλεθέαση που έχει σημειωθεί ήταν το 2002, με 11,95 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Τι συμβαίνει με τα MTV Video Music Awards και γιατί δεν κατάφερε να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του κοινού ούτε η Katy Perry σε ρόλο παρουσιάστριας ούτε οι εμφανίσεις του Kendrick Lamar, του Ed Sheeran, της Miley Cyrus, των Fifth Harmony, της Demi Lovato και άλλων αστέρων και ούτε η παγκόσμια πρώτη προβολή του video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do»;

Η «Washington Post» αναφέρει ότι παρά την ολοκληρωτική κυριαρχία του «Game Of Thrones» το βράδυ της Κυριακής, τα MTV VMA ξεπέρασαν σε νούμερα τη σειρά του «HBO» στο εφηβικό κοινό, το οποίο αποτελεί το δημογραφικό πυρήνα του μουσικού σταθμού.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι τα φετινά MTV Video Music Awards μεταδόθηκαν ζωντανά και μέσω του διαδικτύου, μόνο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάν που ίσως εξηγεί τη μείωση στην τηλεθέαση. Η τελετή απονομής του 2016 μέτρησε 45,8 εκατομμύρια streams στο Facebook, ενώ το 2015 είχε μόλις 4,4 εκατομμύρια streams.

Φέτος, ο κόσμος μπορούσε να παρακολουθήσει online το show, εάν διέθετε συνδρομή καλωδιακής τηλεόρασης. Συνεπώς, το κοινό ίσως συντονίζεται ακόμη, όμως όχι με τον παραδοσιακό τρόπο.

