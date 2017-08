Με μία συναρπαστική τελετή απονομής απολαύσαμε τα MTV Video Music Awards 2017.

Τα MTV Video Music Awards, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στον κόσμο, διεξήχθησαν για 34η φορά στην ιστορία τους με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που τα είχε όλα.

Τα ετήσια βραβεία του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας 28/08 ώρα Ελλάδος) στο «The Forum» του Inglewood, στην Καλιφόρνια. Η Katy Perry ανέλαβε με τόλμη την παρουσίαση της τελετής απονομής, έχοντας περάσει από ειδική… διαστημική προπόνηση.

Στη φετινή διοργάνωση, οι ιθύνοντες άλλαξαν τα δεδομένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και προχώρησαν σε αντικατάσταση των κατηγοριών ανδρών – γυναικών με μία ενιαία, όπου δεν προσδιορίζεται το φύλο. Στο ίδιο κλίμα, ο «Moon Man» που είναι το βραβείο που απονέμεται στου νικητές μετονομάστηκε σε «Moon Person».

Οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες της σεζόν ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων και χάρισαν μία σειρά από ανεπανάληπτες εμφανίσεις: Ο Kendrick Lamar άνοιξε την εκδήλωση με ένα show που «έβαλε» φωτιά και πήραν τη σκυτάλη ο Ed Sheeran με τον Lil Uzi Vert, η Miley Cyrus, η Demi Lovato, οι Fifth Harmony, ο Shawn Mendes, η Lorde, οι 30 Seconds To Mars με τον Travis Scott και οι DNCE με τον Rod Stewart μεταξύ άλλων.

Embed from Getty Images

Το κοινό αποχαιρέτησαν η Katy Perry και η Nicki Minaj τραγουδώντας το «Swish Swish».

Το όνομα του The Weeknd ήταν αρχικά ανάμεσα σε εκείνα που είχαν ανακοινωθεί, όμως δεν παρευρέθηκε στη βραδιά.

Embed from Getty Images

Ο μεγάλος και αδιαφιλονίκητος νικητής που θριάμβευσε στα MTV Video Music Awards 2017 είναι ο Kendrick Lamar. Ο 30χρονος Αμερικανός κατέκτησε έξι βραβεία σε σύνολο οχτώ υποψηφιοτήτων, για να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί τον καλύτερο ράπερ του σήμερα.

Το τιμητικό «Michael Jackson Video Vanguard Award» απονεμήθηκε στην P!nk, η οποία λίγο πριν είχε τραγουδήσει ζωντανά ένα ξεχωριστό medley των επιτυχιών της.

Embed from Getty Images

Ανάμεσα στις καλύτερες στιγμές της τελετής απονομής, ξεχωρίζει η διαστημική είσοδος της Katy Perry που προσγειώθηκε κρεμασμένη από την οροφή, φορώντας στολή αστροναύτη.

Αξιομνημόνευτη είναι και η συγκινητική ομιλία του Jared Leto για τους αξέχαστους Chris Cornell και Chester Bennington, με ένα μικρό αφιέρωμα στον τραγουδιστή των Linkin Park να ακολουθεί.

Επίσης, στη σκηνή προσκλήθηκε η μητέρα της Heather D. Heyer, της 32χρονης που έχασε τη ζωή της τον Αύγουστο στα επεισόδια ακροδεξιών ομάδων στο Charlottesville της Βιρτζίνια, στέλοντας ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον του ρατσισμού.

Στον «αέρα» των MTV Video Music Awards 2017 έκανε πρεμιέρα και το επικό video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do».

Οι νικητές των MTV VMA 2017

Σημείωση: Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Video της Χρονιάς

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Bruno Mars – «24K Magic»

Alessia Cara – «Scars To Your Beautiful»

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

The Weeknd – «Reminder»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Ed Sheeran

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Khalid

Kodak Black

SZA

Young M.A

Julia Michaels

Noah Cyrus

Καλύτερη Συνεργασία

Zayn & Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever» (Fifty Shades Darker)

Charlie Puth feat. Selena Gomez – «We Don’t Talk Anymore»

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

R.A.M. feat. Lil Yachty – «Broccoli»

The Chainsmokers feat. Halsey – «Closer»

Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – «Feels»

Καλύτερο Pop Videο

Fifth Harmony featuring Gucci Mane – “Down”

Shawn Mendes – “Treat You Better”

Ed Sheeran – “Shape of You”

Harry Styles – “Sign Of The Times”

Katy Perry featuring Skip Marley – “Chained To The Rhythm”

Miley Cyrus – “Malibu”

Καλύτερο Hip Hop Video

Kendrick Lamar – “HUMBLE.”

Big Sean – “Bounce Back”

Chance the Rapper – “Same Drugs”

D.R.A.M. featuring Lil Yachty – “Broccoli”

Migos featuring Lil Uzi Vert – “Bad & Boujee”

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – “I’m The One”

Καλύτερο Dance Video

Zedd and Alessia Cara – “Stay”

Kygo x Selena Gomez – “It Ain’t Me”

Calvin Harris – “My Way”

Major Lazer featuring Justin Bieber and MØ – “Cold Water”

Afrojack featuring Ty Dolla $ign – “Gone”

Best Rock Video

Twenty One Pilots – “Heavydirtysoul”

Coldplay – “A Head Full of Dreams”

Fall Out Boy – “Young And Menace”

Green Day – “Bang Bang”

Foo Fighters – “Run”

Best Fight Against the System

Στη συγκεκριμένη ενότητα το βραβείο απονεμήθηκε σε όλους τους υποψηφίους.

Logic featuring Damian Lemar Hudson – «Black Spiderman»

The Hamilton Mixtape – «Immigrants» (We Get the Job Done)

Big Sean – «Light»

Alessia Cara – «Scars to Your Beautiful»

Taboo featuring Shailene Woodley – «Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL»

John Legend – «Surefire»

Οι επόμενες κατηγορίες ανακοινώθηκαν στο pre-show των MTV Video Music Awards 2017.

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Bruno Mars – «24K Magic»

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

Katy Perry ft. Migos – «Bon Appetit»

The Weeknd – «Reminder»

Καλύτερη Χορογραφία

Kanye West – «Fade»

Ariana Grande ft. Nicki Minaj – «Side To Side»

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – «Down»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Sia – «The Greatest»

Καλύτερη Φωτογραφία

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

DJ Sadow ft. Run The Jewels – «Nobody Speak»

Ed Sheeran – «Castle On The Hill»

Halsey – «Now Or Never»

Imagine Dragons – «Thunder»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Alessia Cara – «Scars To Your Beautiful»

Bruno Mars – «24K Magic»

Katy Perry ft. Skip Marley – «Chained To The Rhythm»

The Weeknd – «Reminder»

Καλύτερο Μοντάζ

Young Thug – «Wyclef Jean»

Future – «Mask Off»

Lorde – «Green Light»

The Chainsmokers ft. Halsey – «Closer»

The Weeknd – «Reminder»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

A Tribe Called Quest – «Dis Generaiton»

Harry Styles – «Sign Of The Times»

Katy Perry ft. Skip Marley – «Chained To The Rhythm»

KYLE ft. Lil Yachty – «iSpy»

Song of Summer

«XO Tour Llif3″ – Lil Uzi Vert»

Shape of You» – Ed Sheeran

«Despacito» (Remix) – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«There’s Nothing Holding Me Back» – Shawn Mendes

«Down» – Fifth Harmony feat. Gucci Mane

«OMG» – Camila Cabello feat. Quavo

«Wild Thoughts» – DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller

«Sorry Not Sorry» – Demi Lovato