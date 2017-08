Το παζλ με τους προτεινόμενους προς βράβευση στα επερχόμενα MTV Video Music Awards ολοκληρώνεται.

Πέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των φετινών MTV Video Music Awards, το μωσαϊκό των υποψηφιοτήτων συμπληρώνεται με την ανακοίνωσης της τελευταίας κατηγορίας, εκείνης για το «Τραγούδι του Καλοκαιριού».

Την Κυριακή 27 Αυγούστου, η αφρόκρεμα του μουσικού στερεώματος θα παραστεί στο Inglewood της Καλιφόρνια σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση που θα τα έχει όλα.

Την παρουσίαση της τελετής απονομής αναλαμβάνει με τόλμη και έπειτα από εντατική… προπόνηση η Katy Perry, ενώ ήταν και το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε ότι εμφανιστεί στη σκηνή.

Στα MTV Video Music Awards αναμένεται να τραγουδήσουν ζωντανά οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες της σεζόν: Η Katy Perry, ο Ed Sheeran, η Miley Cyrus, ο Kendrick Lamar, ο The Weeknd, οι Fifth Harmony, ο Shawn Mendes, η Lorde και οι Thirty Seconds To Mars υπόσχονται μία σειρά από θεαματικά acts.

Τιμώμενο πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης θα είναι η P!nk που θα παραλάβει το περίβλεπτο «Video Vanguard Award» και θα επιβληθεί επιπλέον στο stage με την πληθωρική σκηνική παρουσία της.

Το παζλ των εμφανίσεων συμπληρώνουν ο Logic, ο Khalid, η Julia Michaels, ο Post Malone και ο Gucci Mane.

Οι προτεινόμενοι προς βράβευση

Την κούρσα των υποψηφιοτήτων στα MTV Video Music Awards 2017 «οδηγεί» ο Kendrick Lamar διεκδικώντας οχτώ βραβεία. Ακολουθούν η Katy Perry και ο The Weeknd που είναι προτεινόμενοι από πέντε φορές ο καθένας.

Όταν είχε δημοσιοποιηθεί η λίστα των υποψηφίων, στα τέλη Ιουλίου, είχε προκαλέσει αίσθηση η πλήρης απουσία του «Despacito» από όλες τις κατηγορίες. Η επίσημη απάντηση του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου ήταν ότι το video δεν κατατέθηκε ποτέ στην επιτροπή των βραβείων, ενώ η δισκογραφική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι -ούτως ή άλλως- δε μεταδιδόταν στο κύριο κανάλι του σταθμού.

Τελικά, η… αδικία επανορθώνεται με την προσθήκη της απόλυτης επιτυχίας του 2017 στην κατηγορία «Τραγούδι του Καλοκαιριού» που μόλις ανακοινώθηκε.

Ο Luis Fonsi, ο Daddy Yankee και ο Justin Bieber θα αναμετρηθούν με τον Ed Sheeran, τον DJ Khaled και τη Rihanna, την Demi Lovato, τον Shawn Mendes, τις Fifth Harmony, την Camila Cabello και τον Lil Uzi Vert.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω Snapchat και θα διαρκέσει 36 ώρες, ξεκινώντας από την Πέμπτη 24 Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι για το «Song Of Summer»

«Shape of You» – Ed Sheeran

«Despacito» (Remix) – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

«XO Tour Llif3» – Lil Uzi Vert

«There’s Nothing Holding Me Back» – Shawn Mendes

«Down» – Fifth Harmony feat. Gucci Mane

«OMG» – Camila Cabello feat. Quavo

«Wild Thoughts» – DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller

«Sorry Not Sorry» – Demi Lovato