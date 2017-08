Η Κυριακή 27 Αυγούστου ήταν η βραδιά των MTV Video Music Awards 2017!

Οι αστέρες της μουσικής έδωσαν στο «παρών» στο Inglewood της Καλιφόρνια, όπου έλαβαν χώρα τα βραβεία του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου για 34η φορά στην ιστορία τους και φυσικά παρέλασαν από το κόκκινο χαλί, απλώνοντας παντού τη λάμψη τους.

Δείτε τις πιο λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί που έκαναν τα φλας να αστράφτουν στα MTV Video Music Awards 2017 παρακάτω!



Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Lawd! The goddess herself, @lorde, setting fire to the #VMA red carpet 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8whLepKkHC

— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2017