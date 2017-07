Ποιοι καλλιτέχνες θα διεκδικήσουν από ένα βραβείο στα επερχόμενα MTV Video Music Awards;

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά MTV Video Music Awards μόλις ανακοινώθηκαν!

Τα μουσικά βραβεία του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου θα διοργανωθούν για 34η φορά στην ιστορία τους, επιστρέφοντας για το έτος αυτό στην ανατολική ακτή των Η.Π.Α. και στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Η φαντασμαγορική τελετή απονομής θα διεξαχθεί την Κυριακή 27 Αυγούστου και θα είναι η δεύτερη φορά στα χρονικά (μετά την περυσινή χρονιά) που θα μεταδοθούν ζωντανά.

Η λίστα με τους προτεινόμενους προς βράβευση στα MTV Video Music Awards 2017 δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουλίου. Το μουσικό κανάλι αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις και αντικαθιστά τις κατηγορίες ανδρών – γυναικών με μία ενιαία, όπου δεν προσδιορίζεται το φύλο.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες καθεαυτές, την κούρσα οδηγεί ο Kendrick Lamar αντικρίζοντας οχτώ φορές το όνομά του στη λίστα. Ακολουθεί η Katy Perry με τον The Weeknd που θα διεκδικήσουν από πέντε βραβεία ο καθένας.

Στα περσινά MTV VMAs που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη, η Beyoncé ήταν εκείνη που θριάμβευσε κατακτώντας οχτώ βραβεία και αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη πολυνίκη του θεσμού με 24 συνολικά βραβεύσεις στην καριέρα της.

Εκκρεμεί η λίστα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν επάνω στη σκηνή των φετινών MTV Video Music Awards και θα πραγματοποιήσουν μία σειρά εκρηκτικών και θεαματικών εμφανίσεων που ανυπομονούμε να απολαύσουμε.

Οι υποψήφιοι των MTV VMA 2017

Video της Χρονιάς

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Bruno Mars – «24K Magic»

Alessia Cara – «Scars To Your Beautiful»

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

The Weeknd – «Reminder»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Khalid

Kodak Black

SZA

Young M.A

Julia Michaels

Noah Cyrus

Καλύτερη Συνεργασία

Charlie Puth feat. Selena Gomez – «We Don’t Talk Anymore»

DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

R.A.M. feat. Lil Yachty – «Broccoli»

The Chainsmokers feat. Halsey – «Closer»

Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – «Feels»

Zayn & Taylor Swift – «I Don’t Wanna Live Forever» (Fifty Shades Darker)

Καλύτερο Pop Videο

Shawn Mendes – “Treat You Better”

Ed Sheeran – “Shape of You”

Harry Styles – “Sign Of The Times”

Fifth Harmony featuring Gucci Mane – “Down”

Katy Perry featuring Skip Marley – “Chained To The Rhythm”

Miley Cyrus – “Malibu”

Καλύτερο Hip Hop Video

Kendrick Lamar – “HUMBLE.”

Big Sean – “Bounce Back”

Chance the Rapper – “Same Drugs”

D.R.A.M. featuring Lil Yachty – “Broccoli”

Migos featuring Lil Uzi Vert – “Bad & Boujee”

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – “I’m The One”

Καλύτερο Dance Video

Zedd and Alessia Cara – “Stay”

Kygo x Selena Gomez – “It Ain’t Me”

Calvin Harris – “My Way”

Major Lazer featuring Justin Bieber and MØ – “Cold Water”

Afrojack featuring Ty Dolla $ign – “Gone”

Best Rock Video

Coldplay – “A Head Full of Dreams”

Fall Out Boy – “Young And Menace”

Twenty One Pilots – “Heavydirtysoul”

Green Day – “Bang Bang”

Foo Fighters – “Run”

* Στις επόμενες κατηγορίες βραβεύονται οι αντίστοιχοι συντελεστές κάθε video.

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Bruno Mars – «24K Magic»

DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – «Wild Thoughts»

Katy Perry ft. Migos – «Bon Appetit»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

The Weeknd – «Reminder»

Καλύτερη Χορογραφία

Ariana Grande ft. Nicki Minaj – «Side To Side»

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – «Down»

Kanye West – «Fade»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Sia – «The Greatest»

Καλύτερη Κινηματογράφιση

DJ Sadow ft. Run The Jewels – «Nobody Speak»

Ed Sheeran – «Castle On The Hill»

Halsey – «Now Or Never»

Imagine Dragons – «Thunder»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Alessia Cara – «Scars To Your Beautiful»

Bruno Mars – «24K Magic»

Katy Perry ft. Skip Marley – «Chained To The Rhythm»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

The Weeknd – «Reminder»

Καλύτερο Μοντάζ

Future – «Mask Off»

Lorde – «Green Light»

The Chainsmokers ft. Halsey – «Closer»

The Weeknd – «Reminder»

Young Thug – «Wyclef Jean»

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

A Tribe Called Quest – «Dis Generaiton»

Harry Styles – «Sign Of The Times»

Katy Perry ft. Skip Marley – «Chained To The Rhythm»

Kendrick Lamar – «HUMBLE.»

KYLE ft. Lil Yachty – «iSpy»