Εκρηκτικά shows απολαύσαμε ζωντανά στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2017 από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της σεζόν.

Τα MTV Video Music Awards, ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα στον κόσμο, διεξήχθησαν για 34η φορά στην ιστορία τους με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που τα είχε όλα.

Τα ετήσια βραβεία του μουσικού τηλεοπτικού δικτύου έλαβαν χώρα το βράδυ της Κυριακής 27 Φεβρουαρίου (ξημερώματα Δευτέρας 28/08 ώρα Ελλάδος) στο «The Forum» του Inglewood, στην Καλιφόρνια, με παρουσιάστρια την Katy Perry.

Οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες της σεζόν ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων και χάρισαν μία σειρά από ανεπανάληπτες εμφανίσεις: Ο Kendrick Lamar άνοιξε την εκδήλωση με ένα show που «έβαλε» φωτιά και πήραν τη σκυτάλη ο Ed Sheeran με τον Lil Uzi Vert, η Miley Cyrus, η Demi Lovato, οι Fifth Harmony, ο Shawn Mendes, η Lorde, οι 30 Seconds To Mars με τον Travis Scott και οι DNCE με τον Rod Stewart μεταξύ άλλων.

Το κοινό αποχαιρέτησαν η Katy Perry και η Nicki Minaj. Το όνομα του The Weeknd ήταν αρχικά ανάμεσα σε εκείνα που είχαν ανακοινωθεί, όμως δεν παρευρέθηκε στη βραδιά.

Oι εμφανίσεις των MTV VMA 2017

Kendrick Lamar

Ο Kendrick Lamar θριάμβευσε στα MTV Video Music Awards 2017, επικρατώντας στις έξι από τις οχτώ κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιος.

Ο 30χρονος Αμερικανός από το Compton απέδειξε για πολλοστή ότι αποτελεί τον καλύτερο ράπερ του σήμερα και συγχρόνως ήταν εκείνος που καλωσόρισε το κοινό και τους τηλεθεατές με μία εμφάνιση που έβαλε φωτιά στο stage με το «HUMBLE.» και το «DNA.».

Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στην τελετή απονομής και μαζί με την κιθάρα του ξεσήκωσε όλο το γήπεδο με το smash hit «Shape Of You».

Ο Βρετανός τραγουδιστής είχε μία απρόσμενη συνδρομή από τον Lil Uzi Vert και έκανε την έκπληξη τραγουδώντας μαζί με τον 23χρονο ράπερ το «»XO TOUR Llif3».

Katy Perry & Nicki Minaj

Η Katy Perry, που ήταν η παρουσιάστρια των βραβείων, κράτησε τη δική της εμφάνιση για το τέλος.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ένωσε δυνάμεις με τη Nicki Minaj για να κλείσουν την εκδήλωση με τη συνεργασία τους στο «Swish Swish».

Σημειωτέον, η Katy Perry ήταν προτεινόμενη προς βράβευση πέντε φορές, αλλά δεν κέρδισε ούτε ένα βραβείο στο show που παρουσίασε η ίδια.

Miley Cyrus

Η Miley Cyrus παρουσίασε το τελευταίο τραγούδι της «Younger Now», προοίμιο της νέας δισκογραφικής δουλειάς της.

Μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια ανέβηκαν στη σκηνή όσοι συμμετείχαν στο video clip του single, από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένοι που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις.

Fifth Harmony

Εάν ήταν να διαλέξουμε την εμφάνιση των MTV Video Music Awards 2017 που μας συνάρπασε περισσότερο, τότε θα ήταν αναμφίβολα αυτή των Fifth Harmony.

Το γυναικείο συγκρότημα κατέκτησε τη σκηνή, δείχνοντας σε όλους την υπεροχή του. Βέβαια, τα κορίτσια προχώρησαν και σε μία ενέργεια που θα συζητηθεί, αφού πέταξαν από το stage το πέμπτο «μέλος» που τις συνόδευε και αντιπροσώπευε φυσικά την Camila Cabello.

Η τετράδα τραγούδησε το «Angel» και το «Down» με τη συνοδεία του Gucci Mane.

Demi Lovato

Η Demi Lovato τραγούδησε το «Sorry Not Sorry», τη δική της απάντηση στους επικριτές, το οποίο ήταν το πρώτο δείγμα από το καινούριο δίσκο της «Tell Me You Love Me».

P!nk

Η P!nk παρέλαβε το τιμητικό «Michael Jackson Video Vanguard Award» και επιβλήθηκε στη σκηνή των MTV Video Music Awards με ένα medley τραγουδιών όπως τα «Get The Party Started», «Raise Your Glass» και άλλα.

Thirty Seconds To Mars

Οι Thirty Seconds To Mars είχαν ένα ολοκαίνουριο τραγούδι να συστήσουν, το «Walk On Water» και το έκαναν με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας.

Την μπάντα του Jared Leto συνάντησε στη σκηνή ο Travis Scott.

Shawn Mendes

Ο ανερχόμενος pop star χάρισε μία ζωντανή εκτέλεση της τελευταίας επιτυχίας του «There’s Nothing Holdin’ Me Back».

Lorde

Η Lorde έχει αποσπάσει αναρίθμητους διθυράμβους τα τελευταία τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στο μουσικό προσκήνιο.

Η 20χρονη Νεοζηλανδή τραγουδίστρια ήταν άρρωστη και για το λόγο αυτό αποφάσισε να πρωτοτυπήσει στα φετινά MTV Video Music Awards. Αντί να τραγουδήσει ζωντανά το «Homemade Dynamite» από τον καινούριο δίσκο της «Melodrama», εστίασε στη χορευτική παρουσίαση του τραγουδιού.

DNCE και Rod Stewart

Οι DNCE του Joe Jonas συνεργάστηκαν με τον Rod Stewart σε μία επανεκτέλεση της επιτυχίας του Βρετανού καλλιτέχνη, «Do Ya Think I’m Sexy», από το 1978.

Alessia Cara

Η νεαρή τραγουδίστρια από τον Καναδά παρουσίασε την τελευταία προσωπική επιτυχία της «Scars To Your Beautiful».

Logic & Khalid

Ο Logic και ο «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» Khalid τραγούδησαν τη συνεργασία τους στο «1-800-273-8255», ένα single που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών και που κανονικά συμμετέχει και η Alessia Cara.

Julia Michaels

Η εκκολαπτόμενη τραγουδίστρια και δημιουργός από μικρή ηλικία, Julia Michaels, τραγούδησε το «Issues», το πρώτο προσωπικό single της.

KYLE

Στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2017 εμφανίστηκε και ο Kyle με το «iSpy».

