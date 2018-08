Ετοιμαζόμαστε για τα MTV Video Music Awards 2018 με μία αναδρομή στους 10 καλλιτέχνες που σάρωσαν τα βραβεία την τελευταία δεκαετία.

Είμαστε μία ανάσα πριν τα MTV Video Music Awards 2018.

Η τελετή απονομής της διοργάνωσης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 20 Αυγούστου (ξημερώματα Τρίτης 21/08 σε ώρα Ελλάδας), στο «Radio City Music Hall” της Νέας Υόρκης και προβλέπεται να είναι φαντασμαγορικό θέαμα.

Όσο αναμένουμε με αγωνία τη στιγμή που θα δούμε τις εκρηκτικές εμφανίσεις και θα μάθουμε τους μεγάλους νικητές, πραγματοποιούμε μία αναδρομή στα δέκα προηγούμενα χρόνια των MTV Video Music Awards.

Ποια είναι τα άτομα που σάρωσαν ή τουλάχιστον κατέκτησαν τα περισσότερα βραβεία από τους υπόλοιπους κάθε έτος;

2008: Britney Spears – 3 βραβεία

Καλύτερο Video Clip της Χρονιάς για το «Piece Of Me”

Καλύτερο Video από Γυναίκα Καλλιτέχνη για το «Piece Of Me”

Καλύτερο Pop Video για το «Piece Of Me”

2009: Beyoncé / Lady Gaga / Green Day – 3 βραβεία

Beyoncé

Μουσικό Βίντεο της Χρονιάς για το «Single Ladies”

Καλύτερο Μοντάζ για το «Single Ladies”

Καλύτερη Χορογραφία για το «Single Ladies”

Lady Gaga

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης με το «Poker Face”

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση για το «Paparazzi”

Καλύτερα Οπτικά Εφέ για το «Paparazzi”

Green Day

Καλύτερο Rock Video για το «21 Guns”

Καλύτερη Σκηνοθεσία για το «21 Guns”

Καλύτερη Φωτογραφία για το «21 Guns”

2010: Lady Gaga – 8 βραβεία

Ήταν η χρονιά που η Lady Gaga φόρεσε το περιβόητο φόρεμα με… ωμό κρέας.

Video της Χρονιάς για το «Bad Romance”

Καλύτερο Γυναικείο Video για το «Bad Romance”

Καλύτερο Pop Video για το «Bad Romance”

Καλύτερο Dance Μουσικό Video για το «Bad Romance”

Καλύτερη Συνεργασία για το «Telephone” με την Beyoncé

Καλύτερη Σκηνοθεσία για το «Bad Romance”

Καλύτερη Χορογραφία για το «Bad Romance”

Καλύτερο Μοντάζ για το «Bad Romance”

2011: Adele / Katy Perry – 3 βραβεία

Adele

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση για το «Rolling In The Deep”

Καλύτερο Μοντάζ για το «Rolling In The Deep”

Καλύτερη Φωτογραφία για το «Rolling In The Deep”

Katy Perry

Video της Χρονιάς για το «Firework”

Καλύτερη Συνεργασία για το «E.T.” με τον Kanye West

Καλύτερα Ειδικά Εφέ για το «E.T.” με τον Kanye West

2012: One Direction – 3 βραβεία

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης για το «What Makes You Beautiful”

Καλύτερο Pop Video για το «What Makes You Beautiful”

Video που αξίζει μοιραστεί περισσότερο για το «What Makes You Beautiful”

2013: Justin Timberlake – 4 βραβεία

«Michael Jackson Video Vanguard Award”

Video της Χρονιάς για το «Mirrors”

Καλύτερη Σκηνοθεσία για το «Suit & Tie” feat. Jay-Z

Καλύτερο Μοντάζ για το «Mirrors”

2014: Beyoncé – 4 βραβεία

«Michael Jackson Video Vanguard Award”

Καλύτερη Συνεργασία για το «Drunk In Love” με τον Jay-Z

Καλύτερη Φωτογραφία για το «Pretty Hurts”

Καλύτερο Video Με Κοινωνικό Μήνυμα για το «Pretty Hurts”

2015: Taylor Swift – 4 βραβεία

Video της Χρονιάς για το «Bad Blood” feat. Kendrick Lamar

Καλύτερο Γυναικείο Video για το «Blank Space”

Καλύτερο Pop Video για το «Blank Space”

Καλύτερη Συνεργασία για το «Bad Blood” με τον Kendrick Lamar

2016: Beyoncé – 8 βραβεία

Video της Χρονιάς για το «Formation”

Καλύτερο Γυναικείο Video για το «Hold Up”

Καλύτερο Pop Video για το «Formation”

Breakthrough Video Μεγάλου Μήκους για το «Lemonade”

Καλύτερη Σκηνοθεσία για το «Formation”

Καλύτερη Χορογραφία για το «Formation”

Καλύτερο Μοντάζ για το «Formation”

Καλύτερη Φωτογραφία για το «Formation”

2017: Kendrick Lamar – 6 βραβεία

Βίντεο της Χρονιάς για το «Humble”

Καλύτερο Hip – Hop Βίντεο για το «Humble”

Καλύτερη Σκηνοθεσία για το «Humble”

Καλύτερη Φωτογραφία για το «Humble”

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση για το «Humble”

Καλύτερα Οπτικά Εφέ για το «Humble”

2018: Θα θριαμβεύσει η Cardi B;

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής των MTV Video Music Awards 2018;

Η Cardi B έχει πάρει ήδη το προβάδισμα να σαρώσει στη φετινή διοργάνωση, καθώς μετρά συνολικά δώδεκα υποψηφιότητες.

Ακολουθούν οι «The Carters», δηλαδή η Beyoncé και ο JAY-Z ως μουσικό δίδυμο, οι οποίοι απέσπασαν οχτώ (8) υποψηφιότητες με το «Apeshit» από το συνεργατικό άλμπουμ τους «Everything Is Love». O Drake και ο Childish Gambino προτείνονται για εφτά (7) βραβεία στα MTV Video Music Awards 2018, χάρη στα video clip του «God’s Plan» και του «This Is America» αντίστοιχα.

Το τιμητικό «Michael Jackson Video Vanguard Award» θα απονεμηθεί στην Jennifer Lopez.