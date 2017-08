Αυτά είναι τα 10+1 περιστατικά που συζητήθηκαν, προκάλεσαν και έγιναν μέρος της ιστορίας των MTV Video Music Awards.

Μετράμε αντίστροφα για τα φετινά MTV Video Music Awards!

Σε λίγες ώρες, η αφρόκρεμα της μουσικής βιομηχανίας θα χαρίσει στο μουσικόφιλο κοινό μία συναρπαστική εκδήλωση με εκρηκτικές εμφανίσεις και μεγάλους νικητές.

Η ιστορία του θεσμού έχει συνυφανθεί με στιγμές όπου οι διάσημοι αστέρες αποφάσισαν να προκαλέσουν την κοινή γνώμη, είτε με θετικό είτε με αρνητικό αντίκτυπο.

Ποια είναι τα 10+1 περιστατικά που συζητήθηκαν όσο τίποτα άλλο στα 34 χρόνια των βραβείων, περνώντας -αν μη τι άλλο- στην ιστορία;

Το… ωμό ταλέντο της Lady Gaga

Η εμφάνιση της Lady Gaga το 2010 με ένα «φόρεμα» που είχε δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από κομμάτια… ωμού κρέατος(!) έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού σε όλο τον πλανήτη.

Το pop ίνδαλμα μας έχει συνηθίσει σε εκκεντρικές έως σοκαριστικές στιλιστικές επιλογές, αλλά η συγκεκριμένη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η πιο τρυφερή στιγμή της Beyoncé

Η Beyoncé δε χρειάζεται καν να μιλήσει για να αποκαλύψει την πρώτη εγκυμοσύνη της, στην Blue Ivy, το 2011.

Απλά χάιδεψε την κοιλιά της, που είχε αρχίσει ήδη να φουσκώνει, εν μέσω μίας συναρπαστικής εμφάνιση και το κοινό παραλήρησε αμέσως.

Η Βασίλισσα των VMA

Η Madonna δε θα ήταν η «Βασίλισσα της Pop», εάν το όνομά της δεν υπήρχε ούτε μία φορά στη λίστα. Τελικά, υπάρχει πολλές και μία από αυτές οφείλεται στην εμφάνισή της το 1984, όπου ερμήνευσε το «Like A Virgin» με ένα γαμήλιο θέμα.

Ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των πρώτων MTV Video Music Awards, καθιερώνοντας τη διάσημη τραγουδίστρια ως μία θρύλο των βραβείων.

Η Britney Spears και ο πύθωνας

Η Britney Spears ανέβηκε στη σκηνή των MTV Video Music Awards το 2001 περνώντας ένα γιγάντιο πύθωνα γύρω από το λαιμό της, όσο τραγουδούσε ζωντανά το «I’m A Slace 4 U».

Το φιλί που έκανε το γύρο του κόσμου

Όπως είδαμε προηγουμένως, τόσο η Madonna όσο και η Britney Spears έχουν προκαλέσει με την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Το 2003, η Madonna επέστρεψε στη σκηνή για να παρουσιάσει ξανά το «Like A Virgin», αυτή τη φορά μαζί με την Britney Spears και την Christina Aguilera, φιλώντας στο στόμα και τις δύο τραγουδίστριες.

Βέβαια, το φιλί της Madonna την Britney Spears ήταν εκείνο από τα δύο που έκανε το γύρο των πρωτοσέλιδων την επόμενη ημέρα.

Ο έρωτας δεν κρύβεται

Άλλη μία στενή επαφή.

Ο «Βασιλιάς της Pop» Michael Jackson και η Lisa Marie Presley, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι από το 1994 έως το 1996, έδειξαν την αγάπη τους σε όλους το 1994 με ένα καυτό φιλί.

Taylor Swift vs Kanye West – Επεισόδιο 1ο

Η κόντρα της Taylor Swift με τον Kanye West έχει φουντώσει και πάλι αυτές τις ημέρες.

Όμως πριν από το «Look What You Made Me Do» και πριν από το «Famous», είχε προηγηθεί μία επεισοδιακή συνάντηση στα MTV Video Music Awards του 2009.

Ο ράπερ διέκοψε την ομιλία της Taylor Swift όταν της απενεμήθη το βραβείο για το «Καλύτερο Γυναικείο Video», προκειμένου να μιλήσει υπέρ του «Single Ladies» της Beyoncé. Ακολούθως, ο Kanye West απομακρύνθηκε από το show.

Ο Eminem εναντίον μίας… μαριονέτας

Ο Eminem συνέχισε τη μονόπλευρη διαμάχη του με τον Moby στα βραβεία το 2002, εμπλέκοντας τον κωμικό Robert Smigel και το χαρακτήρα «Triump the Insult Comic Dog» που είχε δημιουργήσει για το «Late Night with Conan O’Brien».

O ράπερ έδιωξε τη μαριονέτα όταν τον πλησίασε και ένα άτομο από τη συνοδεία του πέταξε τις σημειώσεις του Robert Smigel στον αέρα.

Το οικογενειακό αφιέρωμα

Λίγους μήνες μετά το θάνατο του Michael Jackson, η Janet Jackson παρουσίασε ένα αφιέρωμα γεμάτο συναισθηματισμό για τον αδελφό της, στα βραβεία του 2008.

Η νεαρότερη της οικογένειας των Jackson τραγούδησε το «Scream», το ντουέτο που είχε κάνει με τον Michael Jackson, με όλο το στάδιο να σηκώνεται όρθιο και να ξεσπά συγκινημένο σε χειροκροτήματα.

Η Courtney Love απλά ο εαυτός της

Η Courtney Love παρενέβη και διέκοψε τη συνέντευξη της Madonna μετά το show το 1995.

Στο τέλος, οι άνδρες της ασφαλείας χρειάστηκε να τη σύρουν στο έδαφος για την απομακρύνουν από την αίθουσα.

Rage Against the… VMAs

Ο μπασίστας των Rage Against the Machine, ο Tim Commerford, δεν ήταν ευχαριστημένος με την ήττα της μπάντας στην κατηγορία του «Καλύτερου Ροκ Βίντεο» από τους Limp Bizkit, στη διοργάνωση του

Όταν ο τραγουδιστής των τελευταίων, Fred Durst, ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο, ο Tim Commerford αποφάσισε να διακόψει την ομιλία του και να σκαρφαλώσει σε μία κατασκευή επάνω στο σκηνικό. Το αποτέλεσμα ήταν να περάσει τη νύχτα στη φυλακή και να διαλυθούν οι Rage Against the Machine.

