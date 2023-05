Στο Νιού Τζέρσεϊ τα MTV Video Music Awards 2023

Τα βραβεία παραμένουν για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Τα MTV Video Music Awards 2023 θα διεξαχθούν στο Prudential Center στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά – και η τρίτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια – που τα βραβεία θα φιλοξενηθούν στο Prudential Center.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα MTV Video Music Awards τα οποία ξεκίνησαν ως μία ασεβής, νεανική εναλλακτική λύση στα Βραβεία Grammy, συμπληρώνουν φέτος 39 χρόνια ιστορίας.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που τα MTV Video Music Awards θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο για δύο συνεχόμενες χρονιές από το 2010 – 11, όταν τα βραβεία έλαβαν χώρα στο Nokia Theatre (νυν Microsoft Theater) στο Λος Άντζελες.

Επίσης, για έκτη συνεχόμενη χρονιά που τα MTV VMA θα έχουν έδρα την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που τα βραβεία παραμένουν στην ίδια ακτή των ΗΠΑ από τότε που είχαν έδρα το Λος Άντζελες για επτά συνεχόμενα χρόνια από το 1987 έως το 1993.

Το 1986, τα MTV Video Music Awards διοργανώθηκαν ταυτόχρονα και στις δύο ακτές των ΗΠΑ – στο Palladium στη Νέα Υόρκη και στο Universal Amphitheatre στο Λος Άντζελες).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στο Prudential Center στο Νιούαρκ για τα φετινά VMA!», δήλωσε ο Bruce Gillmer, πρόεδρος μουσικής, μουσικών ταλέντων, προγραμματισμού και εκδηλώσεων της Paramount και επικεφαλής περιεχομένου μουσικής του Paramount+.

«Ο στόχος μας ήταν είναι από την περσινή εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση να γιορτάσουμε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές με τους απίστευτους θαυμαστές του Garden State», συνέχισε.

«Η επιστροφή των VMAs στο Prudential Center αποδεικνύει τη διαχρονική θέση του Νιου Τζέρσεϊ ως κορυφαίου τόπου διεξαγωγής ψυχαγωγικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας», πρόσθεσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Phil Murphy.

«Ως πατρίδα μερικών εκ των πιο γνωστών διεθνώς ονομάτων της μουσικής βιομηχανίας, το Νιου Τζέρσεϊ είναι υπερήφανο που συνεργάζεται και πάλι με την Paramount για να παρουσιάσει μία σειρά από συναρπαστικά performances σε ένα παγκόσμιο κοινό», ανέφερε.

Η Taylor Swift έγραψε ιστορία στα περσινά MTV Video Music Awards, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στα χρονικά της διοργάνωσης που κέρδισε τρεις φορές το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς.

Το 2022 έλαβε το βραβείο για το «All Too Well: The Short Film», ενώ προηγουμένως της είχε απονεμηθεί το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς για το «Bad Blood» (2015) και το «You Need To Calm Down» (2019).

Παρουσιαστές των MTV Video Music Awards 2022 ήταν ο Jack Harlow, ο LL Cool J και η Nicki Minaj. Ο κωμικός Sebastian Maniscalco ήταν οικοδεσπότης των βραβείων το 2019, την πρώτη χρονιά τους στο Prudential Center.