Τα MTV EMA επιστρέφουν στο Παρίσι μετά από 28 χρόνια

Τα MTV EMA 2023 θα πραγματοποιηθούν στο σταθερό ραντεβού τους τον Νοέμβριο.

Τα MTV EMA θα διεξαχθούν στο Παρίσι για πρώτη φορά από το 1995.

Η τελετή απονομής των ευρωπαϊκών μουσικών βραβείων του MTV για το 2023 θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο την Κυριακή 5 Νοεμβρίου.

Την τελευταία φορά που τα MTV EMA διοργανώθηκαν στη Γαλλία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν μόλις 17 ετών. Τα βραβεία του 1995 πραγματοποιήθηκε στο Le Zénith στο Παρίσι και οικοδεσπότης ήταν ο σχεδιαστής μόδας Jean-Paul Gaultier.

«Τα MTV EMAs είναι μια από τις μεγαλύτερες βραδιές στη μουσική παγκοσμίως και φέτος θα συνεχίσουμε την κληρονομιά των εμβληματικών εμφανίσεων και της βράβευσης των λαμπρότερων αστέρων της μουσικής», δήλωσε ο Bruce Gillmer, πρόεδρος μουσικής, μουσικών ταλέντων, προγραμματισμού και εκδηλώσεων της Paramount και επικεφαλής περιεχομένου μουσικής της Paramount+.

«Το Παρίσι είναι μια πλούσια σε πολιτισμό πόλη που εξυμνείται σε όλο τον κόσμο για την απίστευτη μουσική, την τέχνη και τη μόδα της και στο φετινό σόου θα συγκεντρώσουμε τεράστια ταλέντα από το τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο που θα δώσουμε τους απανταχού θαυμαστές για μια υπερφορτωμένη, μουσική εμπειρία που μόνο το MTV μπορεί να προσφέρει».

Οι Bruce Gillmer και Richard Godfrey είναι εκτελεστικοί παραγωγοί των MTV EMA 2023. Παραγωγός είναι η Debbie Phillips.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MTV EMA (@mtvema)

Η τελετή απονομής των MTV EMA για το 2022 έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2022 στο PSD Bank Dome στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Συμπαρουσιαστές της βραδιάς ήταν η Rita Ora και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Taika Waititi.

Στα MTV EMA 2022 το «Super Freaky Girl» της Nicki Minaj κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Τραγούδι, ενώ το «All Too Well: The Short Film» της Taylor Swift έλαβε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς για το Καλύτερο Βίντεο.

Η Taylor Swift ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV EMA 2022 κερδίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία.

Τα MTV EMA έχουν φιλοξενηθεί σε 23 διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις από την πρώτη διοργάνωσή τους το 1994 μέχρι σήμερα.

Το Λονδίνο είναι η μόνη πόλη που έχει διοργανώσει τα βραβεία τρεις φορές. Το Παρίσι είναι μαζί με το Βερολίνο, το Ρότερνταμ, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη οι μοναδικές πόλεις στις οποίες τα MTV EMA έχει διεξαχθεί δύο φορές.

Οι λεπτομέρειες για τον οικοδεσπότη, την τοποθεσία και το πρόγραμμα των φετινών βραβείων θα ανακοινωθούν αργότερα φέτος.