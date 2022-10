MTV EMA 2022: Ο Harry Styles προηγείται στις υποψηφιότητες των βραβείων

Τα MTV EMA 2022 θα πραγματοποιηθούν στις 13 Νοεμβρίου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Το MTV έδωσε στη δημοσιότητα τις υποψηφιότητες για τα πολυαναμενόμενα MTV EMA 2022, στις οποίες περιλαμβάνονται διεθνείς καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στα μουσικά charts κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο Harry Styles προηγείται με επτά υποψηφιότητες, διαθέτοντας μεταξύ των οποίων από μία υποψηφιότητα για τον Καλύτερο Καλλιτέχνη, το Καλύτερο Τραγούδι και το Καλύτερο Βίντεο.

Με έξι υποψηφιότητες ακολουθεί η Taylor Swift, η οποία έχει λάβει επίσης μία υποψηφιότητα για το Καλύτερο Βίντεο Μακράς Διάρκειας, μία κατηγορία που εμφανίζεται για πρώτη φορά στα MTV EMA, τα ευρωπαϊκά μουσικά βραβεία του MTV.

Ο Harry Styles και η Taylor Swift είναι επίσης υποψήφιοι για το βραβείο Best Local Act στις αντίστοιχες χώρες τους: το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και τις ΗΠΑ.

Η Nicki Minaj και η Rosalía έχουν λάβει αντίστοιχα από πέντε υποψηφιότητες και αμφότερες διαγωνίζονται για το Καλύτερο Τραγούδι και τον Καλύτερο Καλλιτέχνη.

Για πρώτη φορά υποψήφιοι στα MTV EMA 2022 είναι μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας αυτή τη στιγμή, όπως οι Chencho Corleone, GAYLE, Stephen Sanchez, Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg και άλλοι.

Το MTV EMA 2022 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας στο πολυλειτουργικό κλειστό γήπεδο PSD Bank Dome.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά από το MTV σε περισσότερες από 170 χώρες στις 13 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Paramount+ και το Pluto TV παγκοσμίως από τις 14 Νοεμβρίου.

Αυτή είναι η έκτη φορά που η Γερμανία φιλοξενεί τα MTV European Music Awards.

Από σήμερα, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση το mtvema.com/vote για να ψηφίσετε τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε 19 κατηγορίες χωρίς διακρίσεις φύλου, όπως το Καλύτερο Τραγούδι, ο Καλύτερος Καλλιτέχνης, η Καλύτερη Συνεργασία, το Καλύτερο Βίντεο Μακράς Διαρκείας και η Καλύτερη Εμφάνιση στο Metaverse.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 00:59 ώρα Ελλάδας.

Οι υποψηφιότητες των MTV EMA 2022

Best Song

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

ROSALÍA – DESPECHÁ

Best Video

BLACKPINK – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Artist

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

ROSALÍA

Taylor Swift

Best Collaboration

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – STAYING ALIVE

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

Best Live

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Best Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Best New

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Best K-Pop

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Best Latin

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

ROSALÍA

Shakira

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Best Hip-Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Maneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Best Alternative

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Best R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Best Longform Video

Foo Fighters – Studio 666

ROSALÍA – MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Video for Good

Ed Sheeran – 2step (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Latto – P*ssy

Lizzo – About Damn Time

Sam Smith – Unholy (feat. Kim Petras)

Stromae – Fils de joie

Biggest Fans

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Best Push

Nessa Barrett

SEVENTEEN

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Best Metaverse Performance:

BLACKPINK – «The Virtual» | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – «An Interactive Virtual Experience» | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox