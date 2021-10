MTV EMA 2021: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων – Προηγείται ο Justin Bieber

Τα ευρωπαϊκά μουσικά βραβεία του MTV θα φιλοξενηθούν στην Ουγγαρία.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες για τα MTV EMA 2021.

Η φετινή τελετή απονομής των ευρωπαϊκών μουσικών βραβείων θα διεξαχθεί στο Papp László Budapest Sportaréna στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια του MTV σε 180 χώρες την Κυριακή 14 Νοεμβρίου.

Με σύνθημα «Μουσική Για Όλους», τα MTV EMA 2021 σκοπεύουν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ουγγαρία, προσθέτοντας τη φωνή τους στις φωνές που διαμαρτύρονται για τους νόμους κατά των ΛΟΑΤΚΙ που ψηφίστηκαν στη χώρα αυτό το καλοκαίρι.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα MTV EMA 2021 διαθέτει ο Justin Bieber.

Ο Καναδός αστέρας της pop έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων δύο υποψηφιοτήτων για το Τραγούδι της Χρονιάς με τις επιτυχίες του «Peaches» με τη συμμετοχή των Daniel Caesar και Giveon) και «Stay» σε συνεργασία με τον The Kid LAROI.

Ο Justin Bieber κέρδισε το βραβείο στη συγκεκριμένη κατηγορία πριν από πέντε χρόνια για το «Sorry».

Ακολουθούν η Doja Cat και ο Lil Nas X με έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ από πέντε υποψηφιότητες έχον αποσπάσει ο Ed Sheeran, η Olivia Rodrigo και ο The Kid LAROI.

Η Lady Gaga, η οποία κέρδισε πέρυσι το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη, είναι και πάλι υποψήφια στην ίδια κατηγορία, μαζί με την Doja Cat (νικήτρια του περσινού βραβείου για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη), τον Ed Sheeran, τον Justin Bieber, τον Lil Nas X και τον The Weeknd.

Η Taylor Swift, η οποία έλαβε το βραβείο του Καλύτερου Βίντεο πριν από δύο χρόνια για τη συνεργασία της με τον Brendon Urie των Panic! At The Disco στο «ME!», τη, είναι και φέτος υποψήφια στην ίδια κατηγορία με το «Willow».

Ο Justin Bieber, ο οποίος κέρδισε το βραβείο πέρυσι με τη συμμετοχή του στο μουσικό βίντεο για τη συνεργασία του DJ Khaled και του Drake στο «Popstar», είναι φέτος υποψήφιος για το βραβείο του Καλύτερου Βίντεο με το «Peaches».

Η ψηφοφορία για τα MTV EMA 2021 θα είναι ανοιχτή στη διεύθυνση mtvema.com/vote μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

🚨 THIS IS NOT A DRILL! 🚨#MTVEMA voting is now open! 🎉🎶🙌 Go to 👉 https://t.co/y6i2iDPOjo to vote for your faves NOW! pic.twitter.com/yaIkcnswNi — MTV EMA (@mtvema) October 20, 2021

Οι υποψηφιότητες των MTV EMA 2021

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Best Song

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Olivia Rodrigo – «Drivers License»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

Best Video

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Normani ft. Cardi B – «Wild Side»

Taylor Swift – «willow»

Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira – «Girl Like Me»

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – «Leave the Door Open»

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Lil Nas X, Jack Harlow – «Industry Baby»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

The Weeknd & Ariana Grande – «Save Your Tears» (remix)

Best Group

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best New Artist

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid Laroi

Best Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Best Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Best Alternative

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Willow

Yungblud

Best Latin

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best K-pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

Twice

Best Push Artist

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid Laroi

Biggest Fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good

Billie Eilish – «Your Power»

Demi Lovato – «Dancing With the Devil»

girl in red – «Serotonin»

H.E.R. – «Fight For You»

Harry Styles – «Treat People With Kindness»

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Best U.S. Act

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift