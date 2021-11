MTV EMA 2021: Θρίαμβος για τους BTS – Οι νικητές της διοργάνωσης

Οι BTS θριάμβευσαν για ακόμα μία χρονιά στα MTV EMA.

Με μία λαμπερή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκαν τα MTV EMA 2021.

Η φετινή έκδοση των ευρωπαϊκών μουσικών βραβείων του MTV διεξήχθη στο «Papp László Budapest Sportaréna» την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με παρουσιάστρια τη Sawetiee.

Με σύνθημα «Μουσική Για Όλους», τα MTV EMA 2021 εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ουγγαρία, προσθέτοντας τη φωνή τους στις φωνές που διαμαρτύρονται για τους νόμους κατά των ΛΟΑΤΚΙ που ψηφίστηκαν στη χώρα αυτό το καλοκαίρι.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες (8) για τα MTV EMA 2021 διέθετε ο Justin Bieber. Ακολουθούσαν η Doja Cat και ο Lil Nas X με έξι υποψηφιότητες ο καθένας, ενώ από πέντε υποψηφιότητες είχαν αποσπάσει ο Ed Sheeran, η Olivia Rodrigo και ο The Kid LAROI.

Μεγάλοι νικητές των MTV EMA 2021 αναδείχθηκαν οι BTS, οι οποίοι, αν και δεν παρευρέθηκαν στην τελετή απονομής, έλαβαν τέσσερα βραβεία: Για το Καλύτερο Συγκρότημα, το Καλύτερο Pop, το Καλύτερο K-pop και τους Μεγαλύτερους Θαυμαστές.

Μετά τον φετινό θρίαμβό τους, οι BTS έχουν στο ενεργητικό τους 14 βραβεία σε σύνολο 18 υποψηφιοτήτων στα MTV EMA.

Οι BTS ανεβαίνουν στην τρίτη θέση των καλλιτεχνών με τα περισσότερα βραβεία στα MTV EMA. Στη σχετική κατάταξη προηγούνται ο Eminem (16 βραβεία) και ο Jusitn Bieber (21 βραβεία).

Επίσης επεκτείνουν τα ρεκόρ που τους ανήκουν για το συγκρότημα και το ανδρικό συγκρότημα με τα περισσότερα βραβεία στα MTV EMA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που οι BTS κερδίζουν τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλο καλλιτέχνη στα MTV EMA. Στην τελετή απονομής του 2019 στη Σεβίλλη της Ισπανίας έλαβαν τρία βραβεία και στη διοργάνωση του 2020 έλαβαν τέσσερα βραβεία.

Το κορυφαίο βραβείο των MTV EMA 2021, για το Καλύτερο Βίντεο, απέσπασε ο Lil Nas X με το «Montero (Call Me By Your Name)», ενώ Καλύτερος Καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Ed Sheeran.

Το πρώτο τους βραβείο στα MTV EMA κέρδισαν οι Måneskin, επικρατώντας στην κατηγορία Καλύτερο Rock της διοργάνωσης.

Το μουσικό σκέλος της βραδιάς των MTV EMA 2021 άνοιξε ο Ed Sheeran με το «Overpass Graffiti» και ακολούθησαν η οικοδέσποινα Saweetie με το «Tap In», το «Best Friend» και το «Out Out», οι Imagine Dragons και ο JID με το «Enemy», η Griff με το «One Night» και η Girl in Red με το «Serotonin».

Τη σκυτάλη πήραν οι One Republic με το «Run», ο Maluma και ο Rayvanny με το «Mama Tetema», οι Måneskin με το «Mammamia», η Kim Petras με το «Coconuts» και το «Future Starts Now» και ο YUNGBLUD με το «Fleabag».

Οι νικητές των MTV EMA 2021

Οι νικητές των κατηγοριών αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Best Artist

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Best Song

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Olivia Rodrigo – «Drivers License»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

Best Video

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Ed Sheeran – «Bad Habits»

Justin Bieber – «Peaches» ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Normani ft. Cardi B – «Wild Side»

Taylor Swift – «willow»

Best Collaboration

Black Eyed Peas, Shakira – «Girl Like Me»

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) – «Leave the Door Open»

Doja Cat ft. SZA – «Kiss Me More»

Lil Nas X, Jack Harlow – «Industry Baby»

The Kid LAROI, Justin Bieber – «Stay»

The Weeknd & Ariana Grande – «Save Your Tears» (remix)

Best Group

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Best New Artist

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid Laroi

Best Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Best Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Best Alternative

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Willow

Yungblud

Best Latin

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Best Hip Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Best K-pop

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

Twice

Best Push Artist

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid Laroi

Biggest Fans

Ariana Grande

Blackpink

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Video for Good

Billie Eilish – «Your Power»

Demi Lovato – «Dancing With the Devil»

girl in red – «Serotonin»

H.E.R. – «Fight For You»

Harry Styles – «Treat People With Kindness»

Lil Nas X – «Montero (Call Me By Your Name)»

Οι νικητές των κυριότερων τοπικών βραβείων:

Best U.S. Act

Ariana Grande

Doja Cat

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Best Canadian Act

Justin Bieber

Shawn Mendes

Johnny Orlando

The Weeknd

Tate McRae

Best UK & Ireland Act

Dave

Little Mix

Dua Lipa

Ed Sheeran

KSI

Best Latin America Central Act

Camilo

J Balvin

Karol G

Maluma

Sebastián Yatra