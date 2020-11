MTV EMA 2020: Δείτε όλες τις εμφανίσεις της τελετής απονομής

Όλες οι εμφανίσεις από τη βραδιά των MTV EMA 2020.

Τα MTV EMA 2020 διεξήχθησαν το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου σε πλαίσιο πανδημίας, με μια διαφορετική τελετή απονομής που περιλάμβανε εμφανίσεις καλλιτεχνών που είχαν μαγνητοσκοπηθεί σε διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Οικοδέσποινες των βραβείων ήταν οι Little Mix, οι οποίες τραγούδησαν επίσης κατά τη διάρκεια της βραδιάς το single «Sweet Melody» από το νέο άλμπουμ τους «Confetti».

Τα MTV EMA 2020 φιλοξένησαν επίσης ακόμα περισσότερα δημοφιλή ονόματα του μουσικού στερεώματος σε μία σειρά από εμφανίσεις που θα μείνουν αξέχαστες.

Ο David Guetta παρουσίασε μαζί με τη RAYE το νέο τραγούδι του «Let’s Love» από τα λουτρά Széchenyi Bath της Βουδαπέστης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η Ουγγαρία συμμετέχει στα MTV EMA.

Το Sam Smith πραγματοποίησε μια ηλεκτρισμένη εμφάνιση τραγουδώντας το «Diamonds» σε ένα άδειο θέατρο στο Λονδίνο, στέλνοντας παράλληλα στο τέλος το ηχηρό μήνυμα: «Μην μπλέκετε με τα queer παιδιά».

Ένα σημαντικό μήνυμα πέρασε και ο DaBaby, ο οποίος ετοίμασε μια ταινία μικρού μήκους για τα τραγούδια «Rockstar», «Blind» και «Practice» τονίζοντας την αστυνομική βία και τη φυλετική αδικία.

Η Alicia Keys προσκάλεσε τους θεατές των MTV EMA 2020 σε μία νυχτερινή βόλτα στους Λος Άντζελες, τραγουδώντας το «Love Looks Better», ενώ ο YUNGBLUD τραγούδησε στο ιστορικό «Roundhouse» του Λονδίνου.

Στα καλύτερα σημεία των MTV EMA 2020 ανήκει επίσης η εμφάνιση του Maluma και της Aya Nakamura που ένωσε την αμερικανική και την ευρωπαϊκή ήπειρο και η παθιασμένη ερμηνεία της Doja Cat σε μια διασκευή – έκπληξη του «Say So».

Το δικό τους τόνο στη βραδιά έδωσαν επίσης η Karol G, η Zara Larsson, ο Jack Harlow και η Tate McRae.

Στο pre-show εμφανίστηκαν οι Why Don’t We, η Madisson Beer και ο 24kGoldn με τον Iann Dior που παρουσίασαν τη No. 1 επιτυχία τους «Mood».

Δείτε παρακάτω όλες τις εμφανίσεις των MTV EMA 2020 κατά σειρά προβολής:

Doja Cat – «Say So»

Jack Harlow – «Tyler Herro» / «What’s Poppin»

Sam Smith – «Diamonds»

David Guetta & Raye – «Let’s Love»

Maluma & Aya Nakamura – «Djadja» / «Hawái»

DaBaby – «Rockstar» / «Blind» / «Practice»

Little Mix – «Sweet Melody»

Alicia Keys – «Love Looks Better»

Tate McRae – «You Broke Me First»

Karol G – «Bichota»

Yungblud – «Cotton Candy» / «Strawberry Lipstick»

Zara Larsson – «Wow»

Δείτε παρακάτω τις εμφανίσεις από το pre-show των MTV EMA 2020:

Why Don’t We – «Fallin’ (Adrenaline)»

Madison Beer – «Baby»

24kGoldn & Iann Dior – «Mood»