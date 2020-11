MTV EMA 2020: Οι μεγάλοι νικητές της ευρωπαϊκής βραδιάς μουσικής

Αυτοί είναι οι νικητές των MTV EMA 2020.

Τα MTV Europe Music Awards 2020 πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου με μια διαφορετική τελετή απονομής που έλαβε χώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη τον κόσμο, από το Λονδίνο μέχρι τη Βουδαπέστη και το Λος Άντζελες.

Τη βραδιά παρουσίασαν οι Little Mix, ωστόσο το παρών έδωσαν μόνο η Perrie Edwards, η Leigh-Anne Pinnock και η Jade Thirlwall, καθώς η Jesy Nelson απουσίαζε λόγω ασθένειας.

Η τελετή απονομής των MTV EMA 2020 είχε διάρκεια δύο ωρών και μεταδόθηκε παγκοσμίως από το MTV – τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά – σε 180 χώρες και εδάφη.

Όσον αφορά τις υποψηφιότητες, η Lady Gaga προηγούταν με επτά υποψηφιότητες και ακολουθούσαν οι BTS και ο Justin Bieber με πέντε υποψηφιότητες.

Να σημειωθεί ότι τα MTV EMA πρόσθεσαν στη φετινή διοργάνωση τρεις νέες κατηγορίες: Καλύτερο Latin Βίντεο, Βίντεο για Καλό (βίντεο με κοινωνικό μήνυμα) και Καλύτερο Εικονικό Live.

Μεγάλοι νικητές των MTV EMA 2020 ήταν οι BTS, οι οποίοι κέρδισαν συνολικά τέσσερα βραβεία: Για το Καλύτερο Τραγούδι με το «Dynamite», για το Καλύτερο Συγκρότημα, για το Καλύτερο Εικονικό Live και για τους Μεγαλύτερους Θαυμαστές.

Το βραβείο του Καλύτερου Βίντεο κέρδισε το «Popstar» του DJ Khaled με τη συμμετοχή του Drake.

Τα MTV EMA 2020 υποδέχθηκαν αγαπημένους καλλιτέχνες που έδωσαν το δικό τους παλμό.

Στο pre-show τραγούδησαν οι Why Don’t We, η Madison Beer και ο 24kGoldn

με τον Iann Dior, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα πριν το κύριο μέρος.

Στην εκρηκτική βραδιά τραγούδησαν κατά σειρά η Doja Cat, ο Jack Harlow, ο Sam Smith, ο David Guetta με τη Raye, ο Maluma με την Aya Nakamura, ο DaBaby, οι Little Mix, η Alicia Keys, η Tate McRae, η Karol G,ο Yungblud και η Zara Larsson.

Οι νικητές των MTV EMA 2020

Best Video

DJ Khaled (feat. Drake) – «Popstar»

Best Song

BTS – «Dynamite»

Best Collaboration

Karol G (feat. Nicki Minaj) – «Tusa»

Best Artist

Lady Gaga

Best Group

BTS

Best New

Doja Cat

Best Pop

Little Mix

Best Electronic

David Guetta

Best Rock

Coldplay

Best Alternative

Hayley Williams

Best Hip-Hop

Cardi B

Best Latin

Karol G

Best Virtual Live

BTS (Map of the Soul Tour Live Stream)

Best Push

Yungblud

Video for Good

H.E.R. – «I Can’t Breathe»

Biggest Fans

BTS

Best UK & Ireland Act

Little Mix

Best Brazilian Act

Pabllo Vittar

Best Latin America Central Act

Sebastián Yatra

Best Caribbean Act

Bad Bunny

Best Canadian Act

Johnny Orlando

Best US Act

Lady Gaga