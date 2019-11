Ένα εκρηκτικό θέαμα γεμάτο μουσική και λάμψη παρουσιάστηκε στα MTV VMA 2019.

Σε μια φαντασμαγορική βραδιά πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου τα MTV EMA 2019.

Η τελετή απονομής των ευρωπαϊκών μουσικών βραβείων του MTV φιλοξενήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Ισπανία. Η φετινή διοργάνωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο FIBES στη Σεβίλλη.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η τραγουδίστρια Becky G.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες στα MTV EMA 2019 διέθετε η Ariana Grande, η οποία διεκδικούσε επτά βραβεία. Ακολουθούσαν Shawn Mendes, Billie Eilish και Lil Nas X, που είχαν από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.

Η φετινή διοργάνωση δεν ανέδειξε μεγάλο νικητή.

Από δύο βραβεία κέρδισαν η Taylor Swift, η Billie Eilish, η Halsey και οι BTS. Νικητές στις επιμέρους κατηγορίες ήταν επίσης οι Nicki Minaj, Shawn Mendes, Ava Max και άλλοι καλλιτέχνες.

Ο Liam Gallagher παρέλαβε το πρώτο βραβείο «Rock Icon» (Είδωλο της Ροκ) της διοργάνωσης.

Το «Βίντεο της Χρονιάς», το σημαντικότερο βραβείο των MTV EMA, κέρδισε το «You Need To Calm Down» της Taylor Swift.

Η σκηνή των MTV EMA 2019 υποδέχθηκε αγαπημένους καλλιτέχνες που έδωσαν το δικό τους παλμό.

Στο pre-show τραγούδησαν οι Pabllo Vittar, Sofia Reyes και Jhay Cortez, ζεσταίνοντας; την ατμόσφαιρα πριν το κύριο μέρος.

Στην εκρηκτική βραδιά τραγούδησαν κατά σειρά οι Dua Lipa, Mabel, Niall Horan, Akon και Becky G, Halsey, Ava Max, Rosalía, NCT 127 (το πρώτο K-Pop γκρουπ που εμφανίζεται στα βραβεία), Becky G, Liam Gallagher.

Κατά τη διάρκεια της τελετής προβλήθηκε και μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση των Green Day από την ιστορική Plaza de España της Σεβίλλης, στο πλαίσιο των συναυλιών «MTV World Stage Seville» που διοργανώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα σημεία της ισπανικής πόλης.

Οι νικητές των MTV EMA 2019

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία αναγράφονται με έντονα γράμματα.

BEST VIDEO

Ariana Grande – «thank u, next»

Billie Eilish – «bad guy»

Lil Nas X – «Old Town Road (Remix)»

Rosalia, J Balvin – «Con Altura»

Taylor Swift – «ME!»

BEST ARTIST

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST SONG

Ariana Grande – «7 rings»

Billie Eilish – «bad guy»

Lil Nas X – «Old Town Road (Remix)»

Post Malone, Swae Lee – «Sunflower»

Shawn Mendes, Camila Cabello – «Señorita»

BEST COLLABORATION

BTS, Halsey «Boy With Luv»

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus – «Old Town Road (Remix)»

Mark Ronson, Miley Cyrus – «Nothing Breaks Like a Heart»

Rosalia, J Balvin – «Con Altura»

Shawn Mendes, Camila Cabello – «Señorita»

The Chainsmokers, Bebe Rexha – «Call You Mine»

BEST NEW

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

ROCK ICON

Liam Gallagher

BEST POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

BEST LIVE

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!nk

Travis Scott

BEST ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

BEST HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

BEST ALTERNATIVE

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

twenty one pilots

Vampire Weekend

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST LOOK

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

Rosalia

BIGGEST FANS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalia

BEST WORLD STAGE

Bebe Rexha (Isle of MTV Malta 2019)

Hailee Steinfeld (Isle of MTV Malta 2018)

Muse (Μπιλμπάο, Ισπανία)

The 1975 (Lollapalooza Paris 2019)

twenty øne piløts (Lollapalooza Paris 2019)

BEST US ACT

Lil Nas X

Ariana Grande

Billie Eilish

Lizzo

Taylor Swift

BEST UK & IRELAND ACT

Lewis Capaldi

Dave

Mabel

Ed Sheeran

Little Mix

BEST CANADIAN ACT

Shawn Mendes

Avril Lavigne

Carly Rae Jepsen

Johnny Orlando

Alessia Cara

BEST LATIN AMERICA CENTRAL ACT

J Balvin

Maluma

Mau y Ricky

Piso 21

Sebastián Yatra

BEST LATIN AMERICA CARIBBEAN ACT

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Ozuna

Pedro Capó

BEST BRAZILIAN ACT

Anitta

Emicida

Kevin O Chris

Ludmilla

Pabllo Vittar

GENERATION CHANGE

Alfredo «Danger» Martinez

Shiden Tekle

Lisa Ranran Hu

Kelvin Doe

Jamie Margolin