Με μία φαντασμαγορική εκδήλωση διεξήχθησαν τα MTV EMA 2018.

Τα MTV EMA 2018 διοργανώθηκαν για 25η φορά στην ιστορία τους και φέτος επισκέφθηκαν τη χώρα των Βάσκων.

Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων έλαβε χώρα την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπιλμπάο, στην Ισπανία και μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το δίκτυο του MTV, τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά.

Παρουσιάστρια των MTV EMA 2018 ήταν η 21χρονη τραγουδίστρια και -υποψήφια για βραβείο Όσκαρ- ηθοποιός Hailee Steinfeld.

Όπως πάντα, τους μεγάλους νικητές της βραδιάς τους αποφάσισε το κοινό, ψηφίζοντας διαδικτυακά τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Μετά τα MTV VMA 2018 και τα American Music Awards 2018, η Camila Cabello μετέτρεψε σε προσωπικό θρίαμβο και τα MTV EMA 2018, καθώς κέρδισε τέσσερα βραβεία σε σύνολο έξι υποψηφιοτήτων:

Για τον «Καλύτερο Καλλιτέχνη», το «Καλύτερο Αμερικανικό Act», αλλά και για το «Καλύτερο Τραγούδι» και το «Καλύτερο Βίντεο» με το λατρεμένο «Havana».

And @Camila_Cabello wins the BEST ARTIST AWARD at the 2018 #MTVEMA 💕 pic.twitter.com/JmkfluQkRo — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

Από δύο βραβεία απέσπασαν επίσης η Nicki Minaj και ο Shawn Mendes, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Dua Lipa, η Cardi B, ο Marshmello, οι Panic! at the Disco, οι Little Mix και άλλοι.

Το τιμητικό βραβείο «Global Icon» απονεμήθηκε στην Janet Jackson.

Στη σκηνή των βραβείων ανέβηκαν και τραγούδησαν ζωντανά οι Little Mix με τη Nicki Minaj, οι Muse, η Bebe Rexha, ο David Guetta με τον Jason Derulo, η Hailee Steinfeld, η Halsey, η Rosalía, οι Panic! at the Disco, η Alessia Cara, ο Marshmello με την Anne-Marie και τους Bastille, οι Jack & Jack και η Janet Jackson.

Τη βραδιά άνοιξε η Sofia Reyes με μία εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Οι νικητές των MTV EMA 2018

* Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

BEST ARTIST

Ariana Grande

Camila Cabello

Drake

Dua Lipa

Post Malone

BEST VIDEO

Ariana Grande – «no tears left to cry»

Camila Cabello – «Havana» ft. Young Thug

Childish Gambino – «This Is America»

Lil Dicky – «Freaky Friday» ft. Chris Brown

The Carters – «APES**T»

BEST SONG

Ariana Grande – «no tears left to cry»

Bebe Rexha – «Meant To Be» ft. Florida Georgia Line

Camila Cabello – «Havana» ft. Young Thug

Drake – «God’s Plan»

Post Malone – «rockstar» ft. 21 Savage

The BEST SONG AWARD goes to…. @Camila_Cabello for "Havana" pic.twitter.com/uSADxg6MD7 — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

BEST POP

Ariana Grande

Camila Cabello

Dua Lipa

Hailee Steinfeld

Shawn Mendes

BEST NEW

Anne-Marie

Bazzi

Cardi B

Hayley Kiyoko

Jessie Reyez

BEST LOOK

Cardi B

Dua Lipa

Migos

Nicki Minaj

Post Malone

BEST HIP HOP

Drake

Eminem

Migos

Nicki Minaj

Travis Scott

YASSSS the BEST HIP HOP AWARD goes to @NICKIMINAJ 👑 pic.twitter.com/QPrHU1ANbz — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

BEST LIVE

Ed Sheeran

Muse

P!nk

Shawn Mendes

The Carters

His performance at last year's #MTVEMA had everyone shook, so it's no wonder @ShawnMendes is the BEST LIVE winner!!! pic.twitter.com/pZ6KytwmU6 — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

BEST ROCK

5 Seconds Of Summer

Foo Fighters

Imagine Dragons

Muse

U2

BEST ALTERNATIVE

Fall Out Boy

Panic! At The Disco

The 1975

Thirty Seconds To Mars

twenty one pilots

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Congrats to BEST ELECTRONIC AWARD winner @marshmellomusic 🙌 pic.twitter.com/xckLKnKH2Z — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

BIGGEST FANS

BTS

Camila Cabello

Selena Gomez

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST WORLD STAGE

Clean Bandit – MTV Crashes Plymouth, UK 2017

Charli XCX – MTV Crashes Plymouth, UK 2017

David Guetta – Trafalgar Square, UK 2017

Jason Derulo – Isle of MTV Malta 2018

Post Malone – Wireless Festival, UK 2018

Migos – Wireless Festival, UK 2018

J Cole – Wireless Festival, UK 2018

Nick Jonas – MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

Alessia Cara – MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

The BEST WORLD STAGE AWARD goes to @alessiacara who will perform later tonight! 🥳 pic.twitter.com/017G83Hd9g — MTV EMA (@mtvema) November 4, 2018

BEST PUSH

PRETTYMUCH (Οκτώβριος 2017)

Why Don’t We (Νοέμβριος 2017)

Grace VanderWaal (Δεκέμβριος 2017)

Bishop Briggs (Ιανουάριος 2018)

Superorganism (Φεβρουάριος 2018)

Jessie Reyez (Μάρτιος 2018)

Hayley Kiyoko (Απρίλιος 2018)

Lil Xan (Μάιος 2018)

Sigrid (Ιούνιος 2018)

Chloe x Halle (Ιούλιος 2018)

Bazzi (Αύγουστος 2018)

Jorja Smith (Σεπτέμβριος 2018)

BEST US ACT (ΗΠΑ)

Ariana Grande

Cardi B

Post Malone

Camila Cabello

Imagine Dragons

BEST UK & IRELAND ACT

Anne-Marie

George Ezra

Little Mix

Stormzy

Dua Lipa

BEST CANADIAN ACT

Drake

Shawn Mendes

The Weeknd

Alessia Cara

Arcade Fire

GENERATION CHANGE

Sonita Alizadeh

Hauwa Ojeifo

Xiuhtezcatl «X» Martinez

Mohamad Al Jounde

Ellen Jones