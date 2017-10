Η Taylor Swift αποσπά τη μερίδα του λέοντος στις υποψηφιότητες των MTV EMA 2017, ενώ ακολουθούν ο Shawn Mendes και ο Ed Sheeran με τον Kendrick Lamar.

Οι υποψηφιότητες των MTV EMA 2017, των ευρωπαϊκών βραβείων του «MTV», ανακοινώθηκαν και κοιτάζοντας όλους τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα βίντεο που προτείνονται προς βράβευση, μπορούμε να πούμε ότι το 2017 είναι μία καταπληκτική μουσική χρονιά.

Κάνοντας επάνοδο εγκαίρως για τα φετινά MTV EMA, η Taylor Swift οδηγεί την κούρσα με έξι υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένου μία για το «Καλύτερο Βίντεο» με το τελευταίο της hit «Look What You Made Me Do».

Πέντε υποψηφιότητες αποσπά ο Shawn Mendes και από τέσσερις ο Kendrick Lamar με τον Ed Sheeran. Νέοι καλλιτέχνες που αλλάζουν το «παιχνίδι» στη μουσική, όπως η Dua Lipa και KYLE, είναι υποψήφιο σε πολλές κατηγορίες.

Ομοίως με τα φετινά MTV VMA, η κατηγορία «Καλύτερος Άνδρας» και «Καλύτερη Γυναίκα» αποσύρονται και αντικαθίστανται από εκείνη του «Καλύτερο Καλλιτέχνη», όπου συναγωνίζονται για το βραβείο οι Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Shawn Mendes και Taylor Swift.

Όπως πάντα, οι νικητές θα αναδειχθούν από το κοινό που θα ψηφίσει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες μέσω διαδικτύου.

Ποιοι θα παραλάβουν τα βραβεία; Θα το μάθουμε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, όταν θα διεξαχθούν τα MTV EMA 2017 στο «The SSE Arena» του Wembley στο Λονδίνο και θα μεταδοθούν ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Παρουσιάστρια θα είναι η Rita Ora.

Οι υποψηφιότητες των MTV EMA 2017

Σημείωση: Η κατηγορία «Best Greek Act» έχει πάψει να υφίσταται από τη χρονιά που σταμάτησε τη λειτουργία του ελληνικό κανάλι του «MTV».

BEST ARTIST

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST SONG

Clean Bandit – «Rockabye» ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – «Wild Thoughts» ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – «Shape of You»

Luis Fonsi & Daddy Yankee – «Despacito» (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – «There’s Nothing Holdin’ Me Back»

BEST LOOK

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

ZAYN

BEST NEW

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag’n’Bone Man

BEST POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST VIDEO

Foo Fighters – Run

Katy Perry – Bon Appétit ft. Migos

Kendrick Lamar – HUMBLE.

KYLE – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

BEST US ACT (Αμερική)

Bruno Mars

DJ Khaled

Kendrick Lamar

Taylor Swift

Fifth Harmony

BEST CANADIAN ACT (Καναδάς)

Alessia Cara

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

BEST UK & IRELAND ACT (Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία)

Dua Lipa

Ed Sheeran

Little Mix

Stormzy

Louis Tomlinson

BEST LIVE

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

BEST HIP HOP

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

BEST ALTERNATIVE

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

BIGGEST FANS

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

BEST PUSH

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head And The Heart

BEST WORLD STAGE

Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters – Live from Barcelona, Spain 2017