Διάσημοι καλλιτέχνες, εκρηκτικές εμφανίσεις, μεγάλες επιτυχίες. Η τελετή απονομής των MTV EMA 2017 τα είχε όλα.

Τα MTV EMA 2017 διεξήχθησαν την Κυριακή 12 Νοεμβρίου με μία φαντασμαγορική τελετή απονομής.

Το «The SSE Arena» του Wembley στο Λονδίνου κατακλύστηκε από τη λάμψη των διάσημων αστέρων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και πρόσφερε αξέχαστες στιγμές σε όσους την παρακολουθήσαν.

Αξέχαστη βραδιά ήταν αναμφίβολα και για τον Shawn Mendes, το μεγάλο νικητή της φετινής διοργάνωσης που κατατρόπωσε την Taylor Swift. Την παρουσίαση ανέλαβε η Rita Ora και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα καθήκοντά της.

Στη σκηνή ανέβηκαν κορυφαίοι και αγαπημένοι καλλιτέχνες που ένας προς ένας ενθουσίασαν με τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.

Η βραδιά άνοιξε ονειρικά, με τον ασυναγώνιστο Eminem να παρουσιάζει για πρώτη φορά επί σκηνής το νέο τραγούδι του «Walk On Water». Μπορεί να απουσίαζε η Beyoncé, όμως τον συνόδευε η Skylar Grey που συνυπογράφει το τραγούδι.

Ακολούθησε ο Liam Payne που τραγούδησε το πρώτο του single, «Strip That Down», στο οποίο συμμετέχει ως δημιουργός ο Ed Sheeran.

Η Camila Cabello εξάντλησε όλη τη γοητεία της και σαγήνευσε το κοινό και τους τηλεθεατές με το «Havana», το πιο περιζήτητο τραγούδι αυτή τη στιγμή στον κόσμο (Νο1 Ηνωμένο Βασίλειο, Νο2 Ηνωμένες Πολιτείες).

Η Demi Lovato άφησε το δικό της στίγμα στα MTV EMA 2017, όπου τραγούδησε το «Sorry Not Sorry» και το «Tell Me You Love Me» από το ομώνυμο και νέο άλμπουμ της.

Ο Stormzy έδωσε το «παρών» με το «Big For Your Boots».

Στη σκηνή δε γινόταν να μην ανέβει επίσης και η οικοδέσποινα Rita Ora με τα δύο τελευταία τραγούδια της, το «Your Song» και το ολοκαίνουριο «Anywhere».

Ο Shawn Mendes ήταν ο μεγάλος νικητής των MTV EMA 2017, αποχωρώντας με τέσσερα βραβεία και η ασυγκράτητη εμφάνισή του με το «There’s Nothing Holdin’ Me Back» επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το σημερινό νεανικό είδωλο.

Οι θρύλοι της ροκ U2 τιμήθηκαν με το περίβλεπτο βραβείο του «Global Icon» στα MTV EMA 2017.

Το ροκ συγκρότημα πραγματοποίησε μία μεγαλειώδη εμφάνιση στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου την παραμονή των βραβείων (11/11) με το καινούριο single «Get Out Of Your Own Way», η οποία μεταδόθηκε στην τελετή απονομής.

Εντυπωσιακός ήταν ο Travis Scott με το «Butterfly Effect».

Οι Clean Bandit έχουν ξεχωρίσει για το ιδιαίτερο crossover ήχων και στο «The SSE Arena» συνοδεύτηκαν από τρεις ταλαντούχες που έδωσαν φωνή στα τραγούδια τους: Την Anne-Marie που ακούσαμε στο «Rockabye», τη Zara Larsson που συμμετείχε στο «Symphony» και την Julia Michaels που συμβάλλει στο νέο «I Miss You».

Ο French Montana, που είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, τραγούδησε το «Unforgettable».

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού The Killers έδωσαν διαφορετικό τόνο στην εκδήλωση και παρουσίασαν το «The Man».

Η Kesha επανήλθε θριαμβευτικά στη δισκογραφία με νέο δίσκο έπειτα από πέντε χρόνια, επανήλθε και στη σκηνή βραβείων. Το τραγούδι που επέλεξε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια για την εμφάνισή της ήταν το «Learn To Let Go».

Τα MTV EMA 2017 έριξαν αυλαία, όσον αφορά τα live acts, με τον David Guetta στη… βιβλική συνεργασία με τον Afrojack (απουσίαζε), την Charli XCX και τον French Montana στο «Dirty Sexy Money».