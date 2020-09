Mr Eazi και Major Lazer συναντούν τη Nicki Minaj στο «Oh My Gawd»

Το «Oh My Gawd» αναμιγνύει dancehall, afrobeats και EDM ήχους.

Ο Νιγηριανός ράπερ Mr Eazi συνεργάζεται με τους πολύπειρους Major Lazer στο νέο single «Oh My Gawd», στο οποίο συμμετέχουν επίσης η «βασίλισσα» της hip-hop Nicki Minaj και ο πρωτοεμφανιζόμενος K4mo.

Το «Oh My Gawd» διαδέχεται για το τρίο των Major Lazer το τραγούδι «Lay Your Head On Me», στο οποίο συνάντησαν τον Marcus Mumford των Mumford & Sons και τη σύμπραξή τους με τον J Balvin και τον El Alfa στο «Que Calor», ένα κομμάτι που μετρά πάνω από 500 εκατομμύρια streams.

Οι Major Lazer, το γκρουπ της EDM σκηνής που αποτελείται σήμερα από τον γνωστό παραγωγό Diplo και τους DJs Walshy Fire και Ape Drums, βάζει τώρα τη σφραγίδα του σε ένα τραγούδι που αναμιγνύει dancehall, afrobeats και EDM ήχους.

Οι στίχοι του «Oh My Gawd» αντλούν έμπνευση από κλασικά ονόματα της reggae όπως οι Black Uhuru και Baby Cham.

«Ήταν πραγματικά διασκεδαστική η δημιουργία αυτού του τραγουδιού», λέει ο Mr Eazi. «Ήταν πραγματικά ένα ταξίδι, περίπου δύο χρόνια ετοιμαζόταν και ανυπομονώ να τραγουδήσω στο επόμενο φεστιβάλ που θα εμφανιστώ», συμπληρώνει.

Ο επίσης Νιγηριανός K4mo, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζει το «Oh My Gawd» ως «μια επιτυχία που θα παραμείνει κλασική για τα επόμενα χρόνια».

Η συμμετοχή της Nicki Minaj λειτουργεί ως το κατάλληλο υλικό που δένει όλα τα συστατικά του μείγματος.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του «Oh My Gawd», οι Major Lazer διοργάνωσαν ένα ολοήμερο livestream στο Twitch στις 13 Σεπτεμβρίου με οικοδεσπότη τον Walshy Fire. Η διαδικτυακή εκδήλωση περιείχε DJ sets από το τρίο καθώς και από περισσότερους από 20 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.