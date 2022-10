Μποϊκοτάζ στον Kanye West από το Χόλιγουντ: Τον εγκατέλειψε το πρακτορείο του – Έμεινε χωρίς δισκογραφικό συμβόλαιο

Μετά τη διακοπή των συνεργασιών του στον χώρο της μόδας, ο Kanye West δέχεται πλήγματα και σε μουσικό επίπεδο, καθώς το Χόλιγουντ καλεί σε μποϊκοτάζ εναντίον του.

Ο 45χρονος ράπερ δεν εκπροσωπείται πλέον από το διακεκριμένο πρακτορείο ταλέντων CAA του Χόλιγουντ. Η CAA διέκοψε τις σχέσεις με τον Kanye West αυτόν τον μήνα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχή και επικίνδυνα αντισημιτικά σχόλια.

Ο Kanye West δεν έχει πλέον καμία άλλη επιλογή για να συνεχίσει την καριέρα του, τώρα που η CAA τον εγκατέλειψε. Η εταιρεία συμπληρώνει μια τριάδα μεγάλων πρακτορείων στο Χόλιγουντ, μαζί με την WME και την UTA, οι οποίες έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις που καλούν σε πλήρες μποϊκοτάζ του ράπερ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Την Κυριακή (23/10), ο επικεφαλής της UTA, Jeremy Zimmer, εξέδωσε ένα υπόμνημα προς το προσωπικό όλης της εταιρείας λέγοντας ότι τα σχόλια του Kanye West «ενθαρρύνουν τους άλλους να ενισχύσουν τις χυδαίες πεποιθήσεις τους».

Στην ανακοίνωση, η οποία είχε τον τίτλο «Άνοδος του αντισημιτισμού και του μίσους», πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη ρητορική μίσους, τη μισαλλοδοξία ή τον αντισημιτισμό. Σας παρακαλούμε να υποστηρίξετε το μποϊκοτάζ του Kanye West».

Εκτός του γεγονότος ότι ο ράπερ εγκαταλείφθηκε από την CAA, η εταιρεία ψυχαγωγίας MRC σταμάτησε και την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τον Kanye West.

«Σήμερα το πρωί, μετά από συζήτηση με τους σκηνοθέτες και τους συνεργάτες μας στον τομέα της διανομής, πήραμε την απόφαση να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε διανομή του ντοκιμαντέρ μας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα για τον Kanye West», δήλωσαν οι συνδιευθυντές της MRC, Modi Wiczyk, Asif Satchu και Scott Tenley, σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που ενισχύει την πλατφόρμα του», υπογράμμισαν.

Η δικηγόρος του Kanye West, Camille Vasquez, αποφάσισε επίσης να παραιτηθεί μόλις λίγες ημέρες αφότου συμφώνησε να εκπροσωπεί τον ράπερ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι η δικηγόρος, που αποτελούσε μέρος της νομικής ομάδας του Johnny Depp στην πολύκροτη δίκη για δυσφήμιση εναντίον της Amber Heard δεν θα παρέχει πλέον συμβουλές στον Ye, καθώς ο ράπερ αρνήθηκε να αποσύρει τις αντισημιτικές δηλώσεις του.

Επίσης, η Universal Music Group, η μητρική εταιρεία της Def Jam στην οποία βρισκόταν μέχρι πρότινος ο ράπερ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε τον αντισημιτισμό.

«Δεν υπάρχει θέση για τον αντισημιτισμό στην κοινωνία μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και κάθε άλλης μορφής προκατάληψης», ανέφερε η UMG σε ένα tweet με το οποίο προωθούσε τη συνεργασία της με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή (AJC).

