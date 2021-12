Το μπάσο του Paul McCartney και η κιθάρα του Eddie Vedder πωλήθηκαν σε τιμή – ρεκόρ σε φιλανθρωπική δημοπρασία

Η φιλανθρωπική δημοπρασία διοργανώθηκε από τον The Edge των U2.

Η τεράστια δημοπρασία «Guitar Icons» της Van Eaton Galleries ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Music Rising χάρη σε κάποιες πωλήσεις – ρεκόρ.

Στα σημαντικότερα σημεία της δημοπρασίας της Music Rising, η οποία διοργανώθηκε από τον The Edge των U2 και τον παραγωγό Bob Ezrin, περιλαμβάνεται το μπάσο Yamaha BB-1200 «Wings» του Paul McCartney, που χρησιμοποιήθηκε σε περιοδείες και στο στούντιο, το οποίο απέφερε 496.100 δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη πλειοδοτική προσφορά της βραδιάς που έσπασε το ρεκόρ και ξεπέρασε την τιμή του μπάσου Fender Mustang του 1969 του Bill Wyman – το οποίο πωλήθηκε το 2020 για 384.000 δολάρια – και ήταν το πιο ακριβό μπάσο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Εκτός από το μπάσο του McCartney, στο βιβλίο των ρεκόρ μπήκε και το σπασμένο σε συναυλία Lake Placid Blue Fender Telecaster του frontman των Pearl Jam, Eddie Vedder, το οποίο πωλήθηκε για 266.200 δολάρια – ποσό που έσπασε το ρεκόρ για το πιο ακριβό σπασμένο μπάσο.

Στη δημοπρασία της Van Eaton Galleries περιλαμβάνονταν και αρκετά από τα όργανα του ίδιου του Edge, με την Custom Strat του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» να πωλείται για 496.100 δολάρια και την κιθάρα του Music Rising ONE να πωλείται για 184.525 δολάρια.

Οι συνεργάτες του The Edge στο συγκρότημα των U2, Bono και Adam Clayton, δώρισαν επίσης κιθάρες για τους σκοπούς της δημοπρασίας – μια Gibson ES-175 και ένα Fender Precision Bass που χρησιμοποιήθηκαν σε περιοδεία – οι οποίες πωλήθηκαν για 266.200 και 78.650 δολάρια αντίστοιχα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Van Eaton Galleries (@vegallery)

Άλλες σημαντικές περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με τους U2 περιλαμβάνουν την Fender Telecaster Deluxe του Chris Martin των Coldplay που έπαιξε στην περιοδεία του, βαμμένη κατά παραγγελία, η οποία πωλήθηκε για 81.070 δολάρια, και την Nash Telemaster του Noel Gallagher που πωλήθηκε στην τιμή των 51.425 δολαρίων.

Η Fender Telecaster «Goldie» Danny Gatton του Lou Reed και η Gibson Custom Shop Flying V του Lenny Kravitz πρόσθεσαν στο ταμείο 72.600 και 42.350 δολάρια αντίστοιχα, ενώ ένας πλειοδότης πήρε μια υπογεγραμμένη Fender Telecaster του ’50 του Bruce Springsteen για 72.600 δολάρια.

Ο The Edge σχολίασε σχετικά με την εκδήλωση: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την εκπληκτική δημοπρασία, συμπεριλαμβανομένων των καλλιτεχνών που έδωσαν απλόχερα τα προσωπικά τους όργανα και των πλειοδοτών από όλο τον κόσμο που μας βοήθησαν να σπάσουμε παγκόσμια ρεκόρ.

«Τα έσοδα που κέρδισε το Music Rising θα βοηθήσουν να ξαναζωντανέψει η ζωντανή μουσική σε ένα μέρος της χώρας, του οποίου η μουσική κουλτούρα έχει τεράστια επιρροή στον κόσμο. Είμαστε υπόχρεοι σε όλους τους υποστηρικτές του Music Rising που μας έδωσαν μια σπουδαία ευκαιρία να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και να βοηθήσουμε τους μουσικούς που έχουν ανάγκη», συνέχισε.

Ο Bob Ezrin πρόσθεσε: «Είμαστε τόσο ευγνώμονες σε όλους τους καλλιτέχνες, τους υποστηρικτές και τους πλειοδότες που βοήθησαν να γίνει η δημοπρασία Guitar Icons μια δημοπρασία που θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας. Οι μουσικοί της Νέας Ορλεάνης είναι οι θεματοφύλακες μιας μοναδικής μουσικής κληρονομιάς, η οποία περνάει από γενιά σε γενιά και επηρεάζει τόσα πολλά είδη μουσικής που απολαμβάνουμε».

«Τα έσοδα από αυτή τη δημοπρασία θα βοηθήσουν τους μουσικούς της περιοχής που υπέφεραν οικονομικά από αυτή την πανδημία», τόνισε.