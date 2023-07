Ο μουσικός τουρισμός έφερε 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022

Σε 14,4 εκατομμύρια ανήλθαν οι μουσικοί τουρίστες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 – Συνολικά 34,1 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν συναυλίες ή φεστιβάλ

Οι δαπάνες για μουσικό τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν το 2022 τις 6,6 δισεκατομμύρια λίρες (7,7 δισεκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού U.K. Music.

Το 2022, το πρώτο ολοκληρωμένο έτος φεστιβάλ και συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πανδημία, επέστρεψαν μεγάλες εκδηλώσεις όπως το Glastonbury, με επικεφαλής τον Paul McCartney, και πραγματοποιήθηκαν περιοδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο από κορυφαίους Βρετανούς καλλιτέχνες όπως οι Dua Lipa, Stormzy, Harry Styles, Ed Sheeran και Elton John, όπως αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της έκθεσης «Here, There and Everywhere 2022» του U.K. Music, ο συνολικός αριθμός των μουσικών τουριστών που παρακολούθησαν εκδηλώσεις ζωντανής μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 ανήλθε σε 14,4 εκατομμύρια.

Ο συνολικός αριθμός των διεθνών μουσικών τουριστών το 2022 ήταν 1,1 εκατομμύριο και ο συνολικός αριθμός των εγχώριων μουσικών τουριστών το 2022 ήταν 13,3 εκατομμύρια, ενώ 56.000 ήταν οι συνολικές θέσεις εργασίας που στηρίχθηκαν από τον μουσικό τουρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022.

Τα δεδομένα αποκάλυψαν επίσης ότι η συνολική προσέλευση σε φεστιβάλ και συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 ανήλθε σε 37,1 εκατομμύρια θεατές.

Συνολικά 6,5 εκατομμύρια μουσικόφιλοι παρακολούθησαν φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022 και συνολικά 30,6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν συναυλίες όλων των ειδών – από μεγάλα στάδια μέχρι μικρούς χώρους.

Η U.K. Music εκτιμά ότι τα 6,6 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας που δημιουργήθηκαν από τον μουσικό τουρισμό το 2022 θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά μέχρι το 2030 – με τη σωστή υποστήριξη από την κυβέρνηση, τα τοπικά δημοτικά συμβούλια και άλλους φορείς για την εξάπλωση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις εισηγήσεις για τα τοπικά δημοτικά συμβούλια σχετικά με τους τρόπους δημιουργίας των δικών τους μουσικών κοινοτήτων.

Τα τοπικά δημοτικά συμβούλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα για να διασφαλίσουν ότι η μουσική έχει κεντρική θέση στις πολιτικές σχεδιασμού και αδειοδότησης και να δημιουργήσουν ένα μητρώο διαθέσιμων χώρων και τοποθεσιών για την υποστήριξη μουσικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, προτείνεται να ενσωματώσουν τη μουσική και την τοπική κοινότητα στην αναγέννηση και την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν ή να υποστηρίξουν συμβουλευτικές επιτροπές μουσικής σε όλη την πόλη.

Ο Jamie Njoku-Goodwin, διευθύνων σύμβουλος του U.K. Music, δήλωσε: «Ενώ η μουσική φέρνει τεράστια οφέλη στις τοπικές περιοχές μας, οι υποδομές και τα ταλέντα στα οποία βασίζεται αντιμετωπίζουν ακόμη τεράστιες προκλήσεις»

«Με έναν χώρο να κλείνει κάθε εβδομάδα, ένα στα έξι φεστιβάλ να μην επιστρέφουν μετά την πανδημία και πολλά στούντιο να αντιμετωπίζουν τεράστιες οικονομικές πιέσεις, είναι σημαντικό σημασίας να προστατεύσουμε τις μουσικές υποδομές που κάνουν τόσα πολλά για τις πόλεις και τις κοινότητές μας», τόνισε.

«Μετά την πανδημία, ο ρόλος της μουσικής στη σύνδεση των ανθρώπων και των τόπων είναι πιο σημαντικός από ποτέ – και αυτή η έκθεση παρέχει μία πολύτιμη εργαλειοθήκη για τις τοπικές αρχές που θα τις βοηθήσει να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του να είναι μία “μουσική πόλη”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Jamie Njoku-Goodwin, οι περιφέρειες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν αξιοποιώντας τη δύναμη της μουσικής να δημιουργήσουν χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους επισκέπτες στην κάθε περιοχή.

«Αυτή η έκθεση δείχνει πώς να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα σε πραγματικότητα», ανέφερε.