Οι «Μουσικές Ιστορίες» του Στέφανου Κορκολή στις «Γραμμές»

Οι «Μουσικές Ιστορίες» του Στέφανου Κορκολή βρίσκουν την ιδανική στέγη στις «Γραμμές».

Η είδηση διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός και οι πρόσφατες sold out παραστάσεις τους έγιναν talk of the town.

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη συνεχίζουν την άκρως επιτυχημένη πορεία τους και οι «Μουσικές Ιστορίες» τους βρίσκουν την ιδανική στέγη στις «Γραμμές» από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, για τα Σάββατα του Δεκεμβρίου και τις ημέρες των εορτών.

Ένας σπουδαίος συνθέτης, ένα είδωλο που λατρεύτηκε με πάθος, ένας διεθνούς φήμης καλλιτέχνης με παγκόσμια καταξίωση, ο Στέφανος Κορκολής δημιουργεί μια συναρπαστική παράσταση με τραγούδια και μελωδίες που έχουμε αγαπήσει.

Με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη που μας μαγεύει από το πρώτο λεπτό με το μοναδικό συνδυασμό ερμηνείας, παρουσίας, ήθους και ευγένειας, μας αφηγούνται με νότες τη μουσική του διαδρομή.

Η αυλαία πέφτει, τα όρια χάνονται, σκηνή και πλατεία γίνονται ένα και με ένα μαγικό τρόπο καλλιτέχνες και ακροατήριο ενώνονται σε μια τεράστια ζεστή αγκαλιά και συνθέτουν μια παράσταση που λειτουργεί σαν βάλσαμο για την ψυχή.

Η διαδρομή ξεκινά με την «κλασσική» μουσική ιστορία του Στέφανου, περνά στις τεράστιες επιτυχίες του που έχουν αφήσει εποχή, σε τραγούδια σπουδαίων τραγουδοποιών που έχει ενορχηστρώσει, σε τραγούδια που έχει γράψει για άλλους ερμηνευτές και καταφέρνει να μας εκπλήξει ερμηνεύοντάς τα.

Επίσης προσεγγίζει τραγούδια που έχει αγαπήσει αληθινά και ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με τους «φίλους» (όπως συνηθίζει να αποκαλεί τον κόσμο που τον τιμά με την παρουσία του) και τέλος μεγάλων δημιουργών που σηματοδοτούν τη μουσική ιστορία της ίδιας της Ελλάδας μας.

Κάπως έτσι, σε ένα πρόγραμμα θα συναντηθούν ο Γιάννης Σπανός με το Μάνο Λοϊζο, ο Μίκης Θεοδωράκης με το Θάνο Μικρούτσικο, ο Μάνος Χατζιδάκης με το Σταύρο Ξαρχάκο.

«Σκόνη Και Θρύψαλα», «Δεν Είσαι Εδώ», «Στους Πέντε Ανέμους» «Ο Άγγελός Μου», «Κάθε Φορά Που Με Κοιτάζεις», «Σ’ Έχω Ερωτευτεί», «Λατέρνα», «Εκατό Φορές Κομμάτια», «Θες», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Κάποιες Φορές»…

Όλα μουσικά «παιδιά» του Στέφανου που το καθένα κρύβει και μια μουσική ιστορία που συναρπάζει και που θα μοιραστεί μαζί μας.

Όλα ενώνονται σε ένα πρόγραμμα με έντονο το αυτοσχεδιαστικό στοιχείο, τη διάδραση, τις απρόσμενες μουσικές εναλλαγές, το κέφι, την ψυχαγωγία και με σκοπό, πάνω από όλα, ακροατές και μουσικοί να γίνουν ένα!

«O Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη κατάφεραν, με μόλις δύο εμφανίσεις να γίνουν το απόλυτο talk of the town της φετινής σεζόν» – Πρώτο Θέμα

«Ο χώρος ήταν κατάμεστος γεμάτος από ανθρώπους όλων των ηλικιών και των μουσικών καταβολών. Και όλοι στο τέλος έφυγαν ενθουσιασμένοι…» – Το Βήμα

«Με τη Σοφία Μανουσάκη στην ερμηνεία και ένα απόλυτα ψυχαγωγικό ρεπερτόριο, ο Κορκολής λειτούργησε σαν έναν dj που ικανοποιεί και τον πιο δύσκολο θαμώνα…!» – Κουτί της Πανδώρας

«Η Σοφία Μανουσάκη πέραν από το μεγάλο ταλέντο το οποίο αναμφίβολα διαθέτει, κατορθώνει να προσαρμόζεται σε τόσα πολλά διαφορετικά μεταξύ τους τραγούδια και να τα υπηρετεί αψεγάδιαστα διατηρώντας όμως πάντα το διακριτό προσωπικό της ύφος και αυτό ελάχιστοι/ες το καταφέρνουν.» – Huffington Post

«Μια γιορτή που συνέδεε τον Χατζιδάκι, τον Θεοδωράκη, τον Σπανό και τον Πλέσσα με τον Μητροπάνο, την Πρωτοψάλτη, τους Rolling Stones και την αείμνηστη Μαρία Δημητριάδη.» – In.gr

«Ο Κορκολής τα κάνει “Σκόνη και θρύψαλα”! Η δημιουργική πολυπραγματοσύνη του Στέφανου Κορκολή συσχετίζεται έτσι με την δεξιοτεχνία του, που κάθε φορά που πάμε στα live του, μας αποκαλύπτει όλο και πιο πολύ τον πλούτο του συναισθηματικού και καλλιτεχνικού του κόσμου.» – Αθηνόραμα

Συντελεστές

Σοφία Μανουσάκη: τραγούδι

Βασίλης Δεφίγγος: σαξόφωνο, φλάουτο, κρουστά, πλήκτρα

Ρόλη Γιαμοπούλου: τύμπανα, κρουστά, τραγούδι

Σπύρος Γεωργαντάς: κιθάρες, τραγούδι

Βίκτωρ Κουλουμπής: μπάσο

Στέφανος Κορκολής: πιάνο, ενορχηστρώσεις, διασκευές, τραγούδι

«γραμμές»

Κωνσταντινουπόλεως 111, Κεραμεικός

Τηλ. Κρατήσεων: 2103477058 – 6945106604

Ημέρες παραστάσεων: 14,21,24,25,28, 31/12 και 4/1/2020

Προπώληση: viva.gr