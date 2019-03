Χορευτική μουσική αντηχούσε για τους εκατοντάδες θαυμαστές που πλημμύρισαν την πόλη Μπρέιντρι στην ανατολική Αγγλία για να παραστούν στην κηδεία του Keith Flint, του frontman των Prodigy.

Ζωγραφική προσώπου και δωρεάν τατουάζ προσφέρονταν σε εκείνους, που προσήλθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον τραγουδιστή του περίφημου «Firestarter».

Ο Flint, εκ των προσώπων που ηγήθηκαν του κινήματος rave της δεκαετίας του 1990, εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις 4 Μαρτίου, σε ηλικία 49 ετών.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε απαγχονισμό.

Ευρέως γνωστός για το piercing στο πρόσωπό του, το βαρύ make-up του και το εκκεντρικό κούρεμά του, ο Flint διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της αξιοπιστίας της χορευτικής και ηλεκτρονικής μουσικής.

Liam raises a fist in tribute to those paying their respects #KeithFlint pic.twitter.com/Mcsp5yv8pf

— Mark Piper (@Rubystone911) March 29, 2019