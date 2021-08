Η μουσική της Aaliyah έρχεται για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming

Μια ημέρα αφότου προαναγγέλθηκε μεγάλη ανακοίνωση, ο θείος της Aaliyah και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Blackground Records, Barry Hankerson, επιβεβαίωσε ότι ο κατάλογος της εκλιπούσας τραγουδίστριας έρχεται επιτέλους στις υπηρεσίες streaming, είκοσι χρόνια μετά το θάνατό της.

Σε συνέντευξή του στο «Billboard», ο Hankerson αποκάλυψε τη σύναψη μίας νέας συμφωνίας με την ανεξάρτητη εταιρεία διανομής μουσικής EMPIRE που θα κάνει όλο τον κατάλογο της Blackground, συμπεριλαμβανομένης της δισκογραφίας της Aaliyah, διαθέσιμο για streaming για πρώτη φορά.

Στις ψηφιακές πλατφόρμες θα δημοσιευθούν τους επόμενους δύο μήνες συνολικά 17 άλμπουμ από καλλιτέχνες της Blackground όπως οι Timbaland & Magoo, Tank, Toni Braxton, JoJo και άλλοι.

Στις 20 Αυγούστου η EMPIRE θα κυκλοφορήσει ψηφιακά το άλμπουμ «One in a Million» της Aaliyah και κάθε εβδομάδα θα ακολουθεί από μία κυκλοφορία σύμφωνα με την αρχική χρονολογική σειρά της κυκλοφορίας τους από την Blackground.

Το single «Are You That Somebody» της Aaliyah θα είναι διαθέσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ το τρίτο άλμπουμ της τραγουδίστριας, με τίτλο το όνομά της, θα κυκλοφορήσει στις 17 Σεπτεμβρίου μαζί με το μουσικό βίντεο για το «Miss You».

Τον Οκτώβριο θα δημοσιευθούν στις ψηφιακές πλατφόρμες οι συλλογές «I Care 4 U» και «Ultimate Aaliyah» της αείμνηστης τραγουδίστριας της R&B.

Ο Barry Hankerson αποκάλυψε στο «Billboard» ότι η καθυστέρηση της δημοσίευσης της μουσικής της Aaliyah στις υπηρεσίες streaming οφείλεται εν μέρει στις κακές σχέσεις του με την αδερφή του και μητέρα της τραγουδίστριας, Diane.

«Μετά το θάνατο της ανιψιάς μου, δεν έχω την ίδια σχέση που είχα με την αδελφή μου. Ήμασταν πολύ δεμένοι όταν μεγαλώναμε. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το φανταστεί, αλλά όταν χάνεις ένα παιδί ή μια ανιψιά που αγαπούσες πραγματικά, είναι δύσκολο για μία οικογένεια. Έτσι άλλαξαν πολλά πράγματα στην οικογένειά μου», εξήγησε.

«Προσεύχομαι να υποστηρίξει αυτό που κάνουμε, αλλά στην τελική όλοι θα το μάθουμε πιθανότατα ταυτόχρονα. Μου λείπει και την αγαπώ. Μακάρι να είχαμε την ίδια σχέση που είχαμε χρόνια πριν. Αγαπώ την αδερφή μου», πρόσθεσε.

Aaliyah’s music will officially be available on all major digital streaming platforms + physical albums. #AaliyahIsComing (Thread)

08/20 – "One in a Million" Album

