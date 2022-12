Motörhead: Ο Mikkey Dee αποτίει φόρο τιμής στον Lemmy για τα επτά χρόνια από τον θάνατό του

Ο πρώην ντράμερ των Motörhead, Mikkey Dee, απέτισε φόρο τιμής στον Lemmy Kilmister με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατό του.

Ο θρυλικός τραγουδιστής της metal έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2015 σε ηλικία 70 ετών, μόλις δύο ημέρες αφότου αποκάλυψε στο κοινό ότι έπασχε από καρκίνο του προστάτη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή έκθεση, στον θάνατό του συνέβαλαν επίσης η καρδιακή αρρυθμία και η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Οι Motörhead διαλύθηκαν λίγο αργότερα.

Ο Mikkey Dee έφερε τώρα στα μυαλό τα χρόνια που πέρασαν από τον θάνατο του Lemmy και τόνισε ότι δεν ξεχνάει τους Motörhead.

«Οι ημέρες μου με τους Motörhead είναι για πάντα καρφωμένες στη ραχοκοκαλιά μου. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτού που είμαι και η οικογένεια των Motörhead είναι σταθερή σαν βράχος, για πάντα», έγραψε στο Twitter.

«Lemmy, μου λείπεις και σε σκέφτομαι πολύ, αλλά είμαι αρκετά σίγουρος ότι ροκάρεις το μαγαζί και δημιουργείς κόλαση όπου κι αν βρίσκεσαι», πρόσθεσε ο 59χρονος ντράμερ.

My Motörhead days are forever welded in to my backbone. It's a huge part of who I am and the Motörhead family is as steady as a rock, forever. Lemmy, I miss you and think about you a lot but I am quite certain your are rocking the house and raising hell wherever you are. pic.twitter.com/lJ5SZ6OoeK

— Mikkey Dee (@themikkeydee) December 28, 2022