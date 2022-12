Οι Motörhead αποκαλύπτουν το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Bullet In Your Brain» από το «Bad Magic»

Το «Bullet In Your Brain» συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο με αδημοσίευτο υλικό από τους Motörhead.

Οι Motörhead κυκλοφόρησαν το 23ο και τελευταίο άλμπουμ τους, «Bad Magic», το 2015.

Το «Bad Magic: Seriously Bad Magic», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου 2023, αποτελεί μια ανανεωμένη έκδοση με πολλά bonus, η οποία περιλαμβάνει δύο ακυκλοφόρητα κομμάτια από εκείνες τις ξέφρενες ηχογραφήσεις – το «Bullet In Your Brain» και το «Greedy Bastards» – καθώς και ένα live album από μία αφηνιασμένη ζωντανή εμφάνιση στο τεράστιο Mt Fuji Festival στην Ιαπωνία το 2015 από την περιοδεία που ακολούθησε.

Οι θαυμαστές θα απολαύσουν επίσης το «War, Love, Death And Injustice», μια ηχητική συνέντευξη με τον Lemmy που πραγματοποιήθηκε από τον ειδικό στους Motörhead, Robert Kiewik, κατά τη διάρκεια της περιοδείας.

Αν τυχόν σας προκύψει η επιθυμία να συνομιλήσετε με τον Lem ή με οποιονδήποτε άλλο έξω από αυτόν κόσμο, το box-set θα περιέχει αποκλειστικά έναν «Murder One» πίνακα ouija μαζί με ένα πλακίδιο «Ace Of Spades» για να συλλαβίσετε τις απαντήσεις.

Το «Bullet In Your Brain» συνοδεύεται από ένα νέο βίντεο με αποκλειστικό και αδημοσίευτο υλικό από τους Motörhead στο στούντιο για τις εργασίες του «Bad Magic». Τόσο το τραγούδι όσο και το βίντεο είναι ένα εξαιρετικό δώρο για τους θαυμαστές που έχουν λαχταρήσει νέο υλικό από τους Motörhead.

Την εποχή της κυκλοφορίας του το 2015, το «Bad Magic» ήταν μια τεράστια γροθιά στο σαγόνι σε όποιον πίστευε ότι οι Motörhead θα πήγαιναν να βολτάρουν σε ένα ειρηνικό βοσκοτόπι που θα περιείχε χνουδωτά αρνάκια, folk μουσική και ίσως ένα περίεργο μεσαιωνικό λαούτο.

Καταιγιστικά τραγούδια όπως το «Thunder & Lightning» και το «Teach Them How To Bleed» έκαναν αυτούς τους ανθρώπους να γονατίσουν και να ικετεύουν για συγχώρεση, καθώς το «Bad Magic» αποδείχθηκε το πιο σκληρό, λιτό, μοχθηρό και αδιάλλακτο άλμπουμ τους των τελευταίων εκείνων ετών.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μακροχρόνιος παραγωγός τους, Cameron Webb, έβαλε το συγκρότημα να ηχογραφήσει ζωντανά στο NRG North Hollywood, στα Maple Studios και στο Grandmaster στην Καλιφόρνια μαζί για πρώτη φορά στην εποχή των Lemmy Kilmister, Phil Campbell και Mikkey Dee.

Από την καταιγιστική punk ενέργεια του «Electricity» μέχρι τη σπινθηροβόλα guest εμφάνιση του Brian May των Queen στο «The Devil», καλλιεργήθηκε ένας τεράστιος πλούτος επιθετικότητας, attitude και εξαιρετικής τραγουδοποιίας σε αυτό το φρενήρες περιβάλλον εργασίας.

Ο Phil Campbell δεν ηχογράφησε απλώς το καλύτερο ίσως κιθαριστικό του έργο, αλλά έκανε σίγουρα τα καλύτερα σόλο του εδώ και δεκαετίες, ενώ τα ντραμς του Mikkey Dee βρήκαν νέο αντίκτυπο στον ήχο των Motörhead.

Στο «Till The End» ακούσαμε επίσης έναν από τους πιο ωμούς στιχουργικούς προβληματισμούς του Lemmy για τη ζωή του και μια διασκευή στο «Sympathy For The Devil» των Rolling Stones που έκανε το τραγούδι να μοιάζει με δικό τους.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες στο «Bad Magic: Seriously Bad Magic» είναι η περίφημη και διεθνώς αναγνωρισμένη διασκευή των Motörhead για το κλασικό τραγούδι «Heroes» του David Bowie.

Ο Lemmy είχε μεγάλη αδυναμία στη διασκευή, η οποία αρχικά επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο «Bad Magic» για να αποσυρθεί την τελευταία στιγμή. Ως εκ τούτου η προσθήκη της στην επανέκδοση του άλμπουμ είναι τόσο τόσο λογική όσο και δικαιολογημένη.

Το «Bad Magic: Seriously Bad Magic» θα κυκλοφορήσει σε διπλό βινύλιο 12 ιντσών, CD digipak με bonus disc, boxset περιορισμένης έκδοσης, digital download και streaming.

Το boxset περιορισμένης έκδοσης θα περιέχει το digipak CD με bonus disc, διπλό βινύλιο 12 ιντσών, την αποκλειστική ηχητική συνέντευξη «War, Love, Death And Injustice» του Lemmy σε βινύλιο 12 ιντσών και την αποκλειστική έκδοση «Murder One» του πίνακα ouija.

Το tracklist του «Bad Magic: Seriously Bad Magic»

01. Victory Or Die

02. Thunder & Lightning

03. Fire Storm Hotel

04. Shoot Out All Of Your Lights

05. The Devil

06. Electricity

07. Evil Eye

08. Teach Them How To Bleed

09. Till The End

10. Tell Me Who To Kill

11. Choking On Your Screams

12. When The Sky Comes Looking For You

13. Sympathy For The Devil

14. Heroes

15. Bullet In Your Brain

16. Greedy Bastards

Το tracklist του «Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!»

01. We Are Motörhead

02. Damage Case

03. Stay Clean

04. Metropolis

05. Over The Top

06. String Theory

07. The Chase Is Better Than The Catch

08. Rock It

09. Lost Woman Blues

10. Doctor Rock

11. Just ‘Cos You Got The Power

12. Going To Brazil

13. Ace Of Spades

14. Overkill