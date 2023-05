Mötley Crüe: Τα νέα τραγούδια τους είναι «100% έτοιμα»

Ο Nikki Sixx των Mötley Crüe αποκάλυψε ότι το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει την ηχογράφηση των νέων τραγουδιών του.

Ο μπασίστας χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο 13 Μαΐου για να ανακοινώσει: «Οι ηχογραφήσεις στο Λονδίνο της Αγγλίας, από όπου κατάγονται τόσοι πολλοί από τους ήρωές μου, δεν είναι ένας κακός τρόπος για να ξεκινήσει η ημέρα».

«Πήγα στο στούντιο με τον Vince Neil σήμερα εδώ στο Λονδίνο. Τα νέα τραγούδια των Mötley Crüe είναι 100% επίσημα έτοιμα και έτοιμα για μίξη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο νέος κιθαρίστας των Mötley Crüe, John 5, μίλησε στο «Trunk Nation With Eddie Trunk» του Sirius XM για την εμπειρία που είχε ηχογραφώντας νέα μουσική για το συγκρότημα με τον θρυλικό παραγωγό Bob Rock.

«Ο Bob ερχόταν και έλεγε: “Εντάξει, ας δοκιμάσουμε αυτό εδώ, και αυτό εδώ και αυτό εκεί”. Ήταν μία από τις πιο απίστευτες εμπειρίες που είχαμε», δήλωσε.

«Σκέφτομαι: “Έχουμε τόση σπουδαία τεχνολογία σήμερα”… αλλά μπήκαμε σε εκείνο το δωμάτιο και ήταν σαν να είσαι σε ένα γκαράζ και να δούλευες πάνω σε ένα τραγούδι όπως όταν ήσουν στο λύκειο…», περιέγραψε.

«Ήταν απίστευτο, και καταγράψαμε σε βίντεο επίσης πολλά από αυτά», πρόσθεσε.

Ο John 5 αναφέρθηκε επίσης στη μουσική κατεύθυνση των τραγουδιών που έχουν ηχογραφήσει ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη των Mötley Crüe μέχρι στιγμής.

«Τα τραγούδια είναι εντελώς βαριά. Ακούγομαι σαν ένα μικρό ενθουσιασμένο παιδί αυτή τη στιγμή, αλλά είναι βαριά και είναι μοχθηρά. Ανυπομονώ να κυκλοφορήσουν. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος», είπε.

Ο οικοδεσπότης Eddie Trunk ρώτησε στη συνέχεια τον John 5 αν η νέα μουσική των MÖTLEY CRÜE μπορεί να συγκριθεί με το επιτυχημένο δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «Shout At The Devil» του 1983.

Ο κιθαρίστας απάντησε ότι μερικά από τα νέα riffs είναι «πιο βαριά από οτιδήποτε» σε εκείνο τον δίσκο.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι βαρύ και είναι επιθετικό και νομίζω ότι ο κόσμος θα το γουστάρει γιατί, μιλώντας ως θαυμαστής, είναι εντελώς σκληρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο John 5.

