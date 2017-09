Είναι το πρώτο single από το άλμπουμ «Low In High School», που έρχεται στις 17 Νοέμβρη.

Ο Morrissey κυκλοφόρησε το νέο του single, «Spent The Day In Bed». Είναι το πρώτο single μετά το άλμπουμ του «World Peace Is None of Your Business», που κυκλοφόρησε το 2014.

Το single αναγγέλθηκε με ένα tweet, το πρώτο επίσημο του Moz, το οποίο έγραφε απλά «Spent The Day In Bed».

Spent the day in bed… — Morrissey (@officialmoz) September 18, 2017

Εν τω μεταξύ, ο τραγουδιστής ανακοίνωσε επίσης την ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου άλμπουμ «Low In High School», που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Νοεμβρίου, και ένα διπλό show στο Hollywood Bowl στις 10 και 11 του ίδιου μήνα, παρέα με τον Billy Idol.

Ο Morrissey θα παίξει τα τραγούδια του «Low in High School» στις 2 Οκτωβρίου και θα εγκαινιάσει τη νέα σεζόν του 6 Music Live 2017 (BBC) στα Maida Vale Studios.

Αυτά είναι τα τραγούδια του Low in High School:

1. My Love I’d Do Anything For You

2. I Wish You Lonely

3. Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage

4. Home Is A Question Mark

5. Spent The Day In Bed

6. I Bury The Living

7. In Your Lap

8. The Girl From Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel

9. All The Young People Must Fall In Love

10. When You Open Your Legs

11. Who Will Protect Us From The Police?

12. Israel