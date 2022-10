Ο Morrissey συνεργάζεται με Iggy Pop και Miley Cyrus στο νέο άλμπουμ «Bonfire Of Teenagers»

Το 14ο σόλο άλμπουμ του Morrissey θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2023.

Ο Morrissey ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, με τίτλο «Bonfire Of Teenagers», μέσω της ιστοσελίδας του Morrissey Central.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2023 από την Capitol Records στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα περιλαμβάνει συνεργασίες του Morrissey με τον Iggy Pop και τη Miley Cyrus.

Την παραγωγή του «Bonfire Of Teenagers» έχει επιμεληθεί ο Andrew Watt και το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες.

Στα 11 τραγούδια του άλμπουμ συμμετέχουν μουσικοί όπως ο Jesse Tobias, ο Andrew Watt, ο Josh Klinghoffer (πρώην μέλος των Red Hot Chili Peppers) και οι Chad Smith και Flea των Red Hot Chili Peppers.

Ο πρώην frontman των Smiths ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 14ο σόλο άλμπουμ του τον Μάιο του 2021. «Η χειρότερη χρονιά της ζωής μου ολοκληρώνεται με το καλύτερο άλμπουμ της ζωής μου», ανέφερε τότε ο Morrissey στην ιστοσελίδα του.

Έκπληξη έχει προκαλέσει στους αφοσιωμένους θαυμαστές του Morrissey ότι προς το παρόν καμία εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνία για την κυκλοφορία του «Bonfire Of Teenagers» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φαίνεται ότι την καλύτερη προσφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον έκανε η Capitol Records, η οποία θα κυκλοφορήσει το «Bonfire Of Teenagers» τον Φεβρουάριο του 2023.

Η συμφωνία με την Capitol Records για το «Bonfire Of Teenagers» περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα για την επανέκδοση σόλο άλμπουμ του Morrissey όπως τα «Southpaw Grammar», «You Are The Quarry», «Ringleader Of The Tormentors», «Years Of Refusal» και «World Peace Is None Of Your Business» σε βινύλιο.

Ο Morrissey ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει μία νέα περιοδεία στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης έδωσε πρόσφατα μια σειρά από sold-out συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.

Στις πρόσφατες συναυλίες του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Morrissey παρουσίασε νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ σε ένα θερμό και αξιολάτρευτο κοινό, όπως το ομώνυμο τραγούδι «Bonfire Of Teenagers», το «Sure Enough The Telephone Rings» και το «Kerouac’s Crack».

Ο Morrissey παίζει το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ στην περιοδεία του εδώ και λίγο καιρό.

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι το τραγούδι ήταν εμπνευσμένο από την «11η Σεπτεμβρίου της Αγγλίας», τη βομβιστική επίθεση στη στη συναυλία της Ariana Grande στο Manchester Arena στις 22 Μαΐου 2017, όπου 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο Morrissey έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 13 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως και συνεχίζει να συγκεντρώνει τεράστια πλήθη στις ζωντανές εμφανίσεις του.

Το tracklist του «Bonfire Of Teenagers»

01. I Am Veronica

02. Rebels Without Applause

03. Kerouac’s Crack

04. Ha Ha Harlem

05. I Live in Oblivion

06. Bonfire of Teenagers

07. My Funeral

08. Diana Dors

09. I Ex-love You

10. Sure Enough The Telephone Rings

11. Saint In a Stained Glass Windo