Ο Morrissey ανακοινώνει ένα ακόμη νέο άλμπουμ καθώς το «Bonfire Of Teenagers» μπαίνει στον πάγο.

Ο Morrissey επιβεβαίωσε ότι ηχογραφεί ένα ακόμα νέο άλμπουμ – που θα έχει τον τίτλο «Without Music The World Dies».

Σύμφωνα με μία δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, ο Morrissey έγραψε τα 12 τραγούδια του άλμπουμ μαζί με τους Alain Whyte, Jesse Tobias, Gustavo Manzur, οι οποίοι παίζουν επίσης στον δίσκο μαζί με τον Juan Galeano.

Την παραγωγή έκανε ο πολυβραβευμένος με Grammy Joe Chiccarelli, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται συνεργασίες με τους White Stripes, The Shins, Spoon και πολλούς, πολλούς άλλους.

Το σχέδιο είναι να ηχογραφηθεί το άλμπουμ «Without Music The World Dies» τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023.

«Τα τραγούδια, φυσικά, είναι υπέροχα, και ακόμη και οι αδυσώπητες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα δεν είναι αρκετές για να μας σκοτώσουν», έγραψε ο Morrissey στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, διευκρινίζεται επίσης ότι το άλμπουμ δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια δισκογραφική εταιρεία, ενώ η ομάδα του τραγουδιστή αναζητά επίσης την εταιρεία που θα αναλάβει την παγκόσμια διανομή του.

Το «Without Music The World Dies» είναι ένα διαφορετικό άλμπουμ από το «Bonfire Of Teenagers», το οποίο ήταν προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο, αλλά στη συνέχεια μπήκε στον πάγο, χωρίς να ανακοινώνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Morrissey υποστηρίζει η άγνωστη μοίρα του «Bonfire Of Teenagers» βρίσκεται «αποκλειστικά στα χέρια της Capitol Records».

Πρόσφατα, όμως, ακούσαμε ένα δείγμα από αυτό το άλμπουμ, με το single «Rebels Without Applause» που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Την παραγωγή του «Bonfire Of Teenagers» επιμελήθηκε ο Andrew Watt. Στο άλμπουμ συμμετείχαν βασικοί συνεργάτες του Morrissey, όπως ο Jesse Tobias, ο Josh Klinghoffer και ο Chad Smith, αλλά και ο Flea.

Επίσης, ο Morrissey ένωσε τις δυνάμεις του στο «Bonfire Of Teenagers» με τον Iggy Pop και τη Miley Cyrus.

Ο Morrissey επιβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ανακοίνωσε το «Bonfire Of Teenagers» το 2021. «Το άλμπουμ θα διατεθεί στον πλειοδότη», ανέφερε. Ο εν λόγω πλειοδότης φάνηκε να είναι η Capitol Records για την κυκλοφορία του άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Το τελευταίο άλμπουμ του Morrissey ήταν το «I Am Not a Dog On A Chain» που κυκλοφόρησε το 2020.