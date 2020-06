«Μόνο Πάγο»: Konnie Metaxa και Tasos Xiarcho σε ένα εκρηκτικό ντουέτο

Η Konnie Metaxa και ο Tasos Xiarcho φέρνουν καλοκαιρινά vibes και feel-good διάθεση.

Μετά τη σκηνή του «Just The 2 Of Us», η Konnie Metaxa και ο Tasos Xiarcho ενώνουν τις δυνάμεις τους και δισκογραφικά και μοιράζονται ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Μόνο Πάγο».

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο ξεχωριστός καλλιτέχνης – χορογράφος συνεργάζονται σε ένα up-tempo τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινά vibes και feel-good διάθεση.

O Tasos Xiarcho υπογράφει τους στίχους του single, καθώς και τη μουσική μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο.

«Μεθυσμένο το κορμί μας θα κερδίσει, απ’ τον ιδρώτα όλοι θα πιούμε, μόνη λύση… Μονάχα πάγο στο ποτήρι και μια στάλα, όλα τα τσιγάρα θα τα σβήνουμε στη γυάλα…»

Το «Μόνο Πάγο» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video όπου ο Tasos Xiarcho και η Konnie Metaxa πρωταγωνιστούν σε ένα ανεπανάληπτο και εκρηκτικό party, επιβεβαιώνοντας τη χημεία που έχουν ως καλλιτεχνικό δίδυμο.

Η σκηνοθεσία του music video ανήκει στον Λευτέρη Ραμπαζή.

Στο μεταξύ η Konnie Metaxa και ο Tasos Xiarcho συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο «Just The 2 Of Us» στο Open TV. Κάθε Σάββατο βράδυ μαγεύουν το κοινό και σαρώνουν στη βαθμολογία με μοναδικές on stage στιγμές και ερμηνείες.

Το «Μόνο Πάγο» κυκλοφορεί από την Panik Records.