Ο Moby παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Resound NYC»

Ο Moby επανεξετάζει την εξέλιξη της δικής του δουλειάς, αλλά και μία εποχή, έναν τόπο, ακόμη και μία μεταμόρφωση του κόσμου μας.

Ο Moby διασκευάζει και ενορχηστρώνει ξανά στο νέο άλμπουμ του, «Resound NYC», 15 εμβληματικά τραγούδια του που γράφτηκαν ή ηχογραφήθηκαν στη Νέα Υόρκη.

Μετά το περίφημο «Reprise» (Μάιος 2021), το πρώτο του άλμπουμ στην Deutsche Grammophon, στο οποίο συμμετείχαν οι Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Jim James και Skylar Grey, ο Moby διασκευάζει και ενορχηστρώνει ξανά δεκαπέντε από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του που γράφτηκαν ή ηχογραφήθηκαν στη Νέα Υόρκη από το 1994 έως το 2010.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν τραγουδιστές όπως οι Gregory Porter, Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Margo Timmins και Amythyst Kiah.

Ενώ πολλοί από τους τραγουδιστές είναι γνωστά ονόματα, άλλοι είναι λιγότερο γνωστοί: Ο Moby ανακάλυψε τον P.T. Banks να τραγουδάει σε ένα συγκρότημα για γάμους στο Τέξας, ενώ ο ηλικιωμένος πατέρας της μαγευτικά αισθαντικής Danielle Ponder συμμετέχει μαζί της στο remake του «Run On».

Στο εικοστό άλμπουμ του πρωτοπόρου της μουσικής Moby αντικατοπτρίζεται ίσως η πιο σημαντική περίοδος της μουσικής ζωής του, στο προηγούμενο σπίτι του, τη Νέα Υόρκη.

Ο Moby γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας σε punk rock συγκροτήματα και κάνοντας dj’ing σε underground clubs μέσα και γύρω από τη Νέα Υόρκη.

Μετά από το dj’ing και τις ζωντανές περιοδείες του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, το 1999 το άλμπουμ «Play» του Moby σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο Moby είχε ήδη απολαύσει επιτυχίες με τα «Go», «Feeling So Real» και τη δική του εκδοχή του για τη μουσική του James Bond και του είχαν ζητήσει να κάνει remix στους πάντες, από τον Michael Jackson μέχρι τον Freddie Mercury, αλλά η μεγάλη επιτυχία του «Play» άλλαξε τα πάντα.

Καθώς εισερχόμασταν στη νέα χιλιετία, ανέτρεψε τα δεδομένα στην ηλεκτρονική μουσική.

«Πριν ανακαλύψω το punk rock, μεγάλωσα με το κλασικό rock. Η πρώτη συναυλία που παρακολούθησα ήταν η συναυλία των Yes στο Madison Square Garden το 1978. Οπότε ήταν εξαιρετικά συναρπαστικό που επιστρέφω στα τραγούδια μου και βλέπω αν αντέχουν με μια πιο παραδοσιακή, μη ηλεκτρονική, ορχηστρική προσέγγιση», λέει ο Moby.

Η αναδρομή στο παρελθόν του, ενώ ταυτόχρονα φαντάζεται ξανά το μέλλον του, έχει ως αποτέλεσμα το «Resound NYC».

Πρόκειται για ένα άλμπουμ γεμάτο συναρπαστικές μουσικές, μία κλασική επανεκτέλεση σημαντικών και καθοριστικών για την εποχή τους τραγουδιών, που μας υπενθυμίζει για άλλη μία φορά το απίστευτο εύρος και τη σημασία του μουσικού ταλέντου του Moby, η οποία φάνηκε και όταν η πρωτότυπη εκδοχή του «When It’s Cold I’d Like To Die» χρησιμοποιήθηκε στο φινάλε του «Stranger Things 4» του Netflix.

«Μια ορχήστρα μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι ό,τι θέλει ο συνθέτης. Έτσι, αντί κάθε τραγούδι να λαμβάνει την ίδια αντιμετώπιση σε επίπεδο ενορχήστρωσης, δημιούργησα κατά κάποιον τρόπο μία προσαρμοσμένη ορχηστρική προσέγγιση για κάθε τραγούδι», εξηγεί ο Moby.

Με το «Resound NYC», ο Moby επανεξετάζει όχι μόνο την εξέλιξη της δικής του δουλειάς, αλλά και μία εποχή, έναν τόπο, ακόμη και μία μεταμόρφωση του κόσμου μας.

«Όταν σκέφτεστε τη δεκαετία του ’90, ο Bill Clinton ήταν πρόεδρος, η rave σκηνή ήταν αυτός ο ουτοπικός, ειδυλλιακή κόσμος, η Σοβιετική Ένωση είχε τελειώσει, η κλιματική αλλαγή ήταν απλώς μία ιδέα για ένα βιβλίο που θα έγραφε ο Al Gore», συνεχίζει.

«Τότε, η δημιουργία μουσικής ήταν αυτή η γιορτή των δυνατοτήτων που είχε ο κόσμος μας, που είχε η κουλτούρα μας. Και τώρα είναι σχεδόν ένα καταφύγιο σε έναν κατά καιρούς τρομακτικό και αποκαλυπτικό κόσμο», αναφέρει.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.

Το tracklist του «Resound NYC»

1. In My Heart ft. Gregory Porter

2. Extreme Ways ft. The Temper Trap

3. South Side ft. Ricky Wilson

4. Flower (Find My Baby) ft. Amythyst Kiah

5. In This World ft. Marisha Wallace

6. Helpless ft. Margo Timmins, Damien Jurado

7. Signs Of Love

8. Perfect Life ft. Ricky Wilson

9. When It’s Cold I’d Like To Die ft. P.T. Banks

10. Slipping Away

11. Second Cool Hive ft. OUM, Sarah Willis

12. Hyenas

13. Last Night

14. Run On ft. Danielle Ponder, Elijah Ponder

15. Walk With Me ft. Lady Blackbird