Moby: Ακούστε το νέο single «Power Is Taken»

«Power Is Taken», το νέο single του Moby σε συνεργασία με τον drummer των Dead Kennedys.

Το νέο άλμπουμ του Moby ονομάζεται «All Visible Objects» και θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.Το άλμπουμ θα περιέχει 11 τραγούδια και από τους τίτλους – Refuge, Rise Up In Love, Too Much Change – φαίνεται ότι μεγάλο μέρος του άλμπουμ θα είναι αφιερωμένο στα μεγάλα θέματα των καιρών μας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, όλα τα κέρδη που θα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις του δίσκου θα δοθούν οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος (Brighter Green, το Rainforest Action Network, Extinction Rebellion) και δικαιωμάτων των ζώων (Mercy for Animals, Animal Equality, the Humane League, the International Anti-Poaching, μεταξύ άλλων).

Εκτός από τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας, ο Moby έδωσε στη δημοσιότητα και το βίντεο του πρώτου single «Power Is Taken», ένα τραγούδι σε συνεργασία με τον D.H. Peligro, ο Ντράμερ των Dead Kennedys, και μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω. Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το πλήρες tracklist του άλμπουμ.

1. “Morningside” ft. Apollo Jane

2. “My Only Love” ft. Mindy Jones (Roxy Music cover)

3. “Refuge” ft. Linton Kwesi Johnson

4. “One Last Time” ft. Apollo Jane

5. “Power Is Taken” ft. DH Peligro & Boogie

6. “Rise Up In Love” ft. Apollo Jane

7. “Forever”

8. “Too Much Change” ft. Apollo Jane

9. “Separation”

10. “Tecie”

11. “All Visible Objects”