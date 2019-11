Μιθριδάτης: Ο «Darth Mith»… έρχεται για να κρίνει

Ο «Darth Mith» έρχεται για να κρίνει.

Το ολοκαίνουργιο digital single του Μιθριδάτη με τίτλο «Darth Mith» μόλις κυκλοφόρησε.

Ο Μιθριδάτης, εμπνευσμένος από το θρυλικό σύμπαν του «Star Wars», δημιουργεί το δικό του ήρωα, τον Darth Mith, ο οποίος ήρθε για να… κρίνει. Όπως εξάλλου κάνει επί 24 χρόνια.

Ποιους επιλέγουμε για ψυχαγωγία; Τι ψηφίζουμε; Πόση ανούσια πληροφορία αντέχει ένας εγκέφαλος να επεξεργαστεί; Τελικά για να ακούσουμε κάτι χρειάζεται να αντιλαμβανόμαστε λέξεις ή γενικά… να αντιλαμβανόμαστε;

Ποιοι είναι τέλος πάντων όλοι αυτοί που εισβάλλουν στις οθόνες μας; Ποιες είναι οι ιδιότητες τους και ποιοι οι λόγοι που αποτελούν πρότυπα;

Η αισθητική και η ειλικρίνεια στην τέχνη, τελικά έχει λόγο ύπαρξης σήμερα;

Φέροντας τον τίτλο του πρωτοπόρου, ο Darth Mith επεξεργάζεται τα σημερινά trends, θυμώνει και πιάνει το φωτόσπαθό του για να εξαλείψει ό,τι τον ενοχλεί.

Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Μιθριδάτης. Την οπτικοποίηση της σκοτεινής πλευράς ανέλαβε ο Sherif Francis και τα VFX ο Μιχάλης Γκιώκας.

Είναι ο Μιθριδάτης ή αν θέλεις ο Darth Mith. Join him to rule the Galaxy!

Το digital single «Darth Mith» κυκλοφορεί από την Amok Time Arts και είναι διαθέσιμο στο Spotify.