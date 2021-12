Η μητέρα του Juice WRLD αποκαλεί «ασεβείς» όσους διαρρέουν την ακυκλοφόρητη μουσική του ράπερ

«Είναι ασεβές απέναντί του να διαρρέει η μουσική του με αυτόν τον τρόπο».

Η μητέρα του Juice WRLD, Carmella Wallace, δήλωσε ότι οι θαυμαστές που διαρρέουν τη μουσική του εκλιπόντος ράπερ δείχνουν «ασέβεια» στη μνήμη του.

Στο Soundcloud υπάρχουν πολυάριθμες λίστες αναπαραγωγής με διαρροές τραγουδιών του Juice WRLD που ανανεώνονται καθημερινά. Πολλές λίστες διαθέτουν πάνω από εκατό ακυκλοφόρητα τραγούδια του ράπερ.

Σε συνέντευξή της στο «XXL», η Carmella Wallace εξήγησε πως «καταλαβαίνει ότι αγαπούσαν τον Juice και τη μουσική του», αλλά σημείωσε ότι «υπάρχει ένας σωστός τρόπος να το κάνεις».

«Αφήστε μας να σας δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Η μουσική που διέρρευσε δεν είναι απαραίτητα καθαρισμένη μουσική, απλά διέρρευσε, δεν είναι ολοκληρωμένη», συνέχισε.

«Οπότε, χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει. Είναι λίγο ασεβές απέναντί του, ειλικρινά, να διαρρέει η μουσική του με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ξέρω ότι αυτό το τέρας υπάρχει, είναι εκεί και δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Μπορούμε απλά να κάνουμε το κομμάτι μας και να βγάλουμε καλή μουσική. Έκανε πολλή μουσική», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι του Juice WRLD, η Carmella Wallace απάντησε ότι «έχει πολλά» αγαπημένα τραγούδια.

«Έχω πολλά. Μόνο από το τελευταίο άλμπουμ (“Death Race for Love”) μου αρέσει το “Flaws and Sins”. Μου αρέσει το “Fast”. Μου αρέσει το “Hear Me Calling”. Νομίζω ότι μου αρέσει όλο το άλμπουμ. Και, φυσικά, το πρώτο του άλμπουμ (“Goodbye & Good Riddance”). Λατρεύω το “Lucid Dreams” γιατί είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Sting», είπε.

«Έτσι, θυμάμαι την ημέρα που έφερε αυτό το απόσπασμα στο σπίτι και το έβαλε. Και είπα: “Έι, αυτός είναι ο Sting. Σιγουρέψου ότι θα πάρεις άδεια”. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπα. Ήμουν ανέκαθεν θαυμάστρια του “Lucid Dreams” γιατί είναι ξεχωριστό για μένα», συνέχισε.

«Τότε συνειδητοποίησα: “Ουάου, αυτό το παιδί είναι πραγματικά ταλαντούχο”. Πραγματικά με έκανε να τον δω ως καλλιτέχνη, όχι μόνο ως γιο μου. Νομίζω ότι το “Flaws and Sins” ίσως είναι το αγαπημένο μου», ανέφερε.

Ο Juice WRLD, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Jarad Higgins, πέθανε στις 8 Δεκεμβρίου 2019 σε ηλικία 21 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Τον Ιούλιο του 2020 κυκλοφόρησε το μεταθανάτιο άλμπουμ «Legends Never Die» του Juice WRLD, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στις αρχές του Δεκεμβρίου ακολούθησε το άλμπουμ «Fighting Demons».