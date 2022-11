Η μητέρα του Eminem είναι υπερήφανη για την είσοδό του στο Rock and Roll Hall Of Fame

Η μητέρα του Eminem συνεχάρη σε ένα σπάνιο βίντεο τον ράπερ για την είσοδό του στο Rock and Roll Hall Of Fame.

Ο Eminem εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall Of Fame με την κλάση του 2022 μαζί με τους Carly Simon, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Eurythmics Judas Priest και Pat Benatar, κατά τη διάρκεια τελετής που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.

Για να γιορτάσει την επιτυχία του, ο Eminem ανέβηκε στη σκηνή του Microsoft Theater για να ερμηνεύσει έξι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ξεκινώντας με το «My Name Is» και το «Rap God».

Στη συνέχεια, τον συνόδευσε ο Steven Tyler των Aerosmith για το «Sing For The Moment», το οποίο χρησιμοποιεί samples από το «Dream On» των Aerosmith, προτού ο Ed Sheeran τραγουδήσει μαζί του τα μέρη της Dido στο «Stan». Ο ράπερ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με το «Forever» και το «Not Afraid».

Σε ένα συγχαρητήριο μήνυμα, η μητέρα του, Debbie Mathers, δήλωσε την υπερηφάνεια της για την είσοδο του γιου της στο Rock and Roll Hall Of Fame.

«Marshall, θέλω να σου πω ότι δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή την ημέρα να περάσει χωρίς να σε συγχαρώ για την είσοδό σου στο Hall of Fame. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Το ήξερα ότι θα έφτανες εκεί. Ήταν μία μεγάλη διαδρομή. Είμαι πολύ, πολύ υπερήφανη για εσένα», είπε σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

«Και επίσης είμαι πολύ υπερήφανη για την Hailie Jade, το μεγάλο μου κορίτσι», πρόσθεσε για την 26χρονη κόρη του Eminem και εγγονή της. «Θέλω να σου πω Hailie, κάνεις σπουδαία δουλειά με το podcast σου και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ», συνέχισε.

Τον Eminem προλόγισε στο Rock and Roll Hall Of Fame ο μακροχρόνιος φίλος και μέντοράς του Dr. Dre.

Ο Dr. Dre είπε ότι «ο Eminem δεν ήταν απλά ένα αουτσάιντερ που έσπασε το γυάλινο ταβάνι του hip-hop το διέλυσε» και σημείωσε ότι ο κορυφαίος ράπερ «έφερε το hip-hop στον μέσο κόσμο της Αμερικής», ενώ η μουσική του «κρατάει έναν καθρέφτη στη λευκή Αμερική».

Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας του, ο Eminem ισχυρίστηκε ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στην τελετή, πρώτον, επειδή είναι ράπερ και «αυτό είναι το Rock and Roll Hall of Fame» και δεύτερον, επειδή παραλίγο να πεθάνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε έναν προς έναν περισσότερους από 100 ράπερ που τον επηρέασαν όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των Tupac, The Notorious B.I.G., De La Soul, Cypress Hill, Ice Cube, LL Cool J και Snoop Dogg.

