Η επανεμφάνιση της Robyn περιλαμβάνει καινούριο single και ένα δίσκο που ολοκληρώνεται σύντομα.

Η Robyn επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα με το νέο τραγούδι «Missing U», έπειτα από οχτώ χρόνια δισκογραφικής ανάπαυλας.

Η 39χρονη Σουηδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 14 ετών, έχοντας να δανείσει τη φωνή της τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Από το πρώτο της βήμα είχε την «ευλογία» να συνεργαστεί με έναν από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς στην pop σκηνη, τον -επίσης Σουηδό- Max Martin, ο οποίος μαζί με τον αδικοχαμένο Denniz Pop, της έδωσαν αυτό το χαρακτηριστικό pop ήχο για τον οποίο ξεχώρισε στην καριέρα της.

Η Robyn έχει προταθεί για τρία βραβεία Grammy και έχει κυκλοφορήσει επιτυχίες – διαμάντια όπως τα τραγούδια «Do You Know (What It Takes)», «Show Me Love», «Be Mine!», «With Every Heartbeat» και φυσικά το αριστούργημα «Dancing On My Own».

Το 2010, η καλλιτέχνιδα από τη Σουηδία μοιράστηκε τον έβδομο δίσκο της, το «Body Talk», το οποίο επιλέχθηκε από το «Pitchfork» το 2014 ανάμεσα στα «100 Καλύτερα Άλμπουμ Της Δεκαετίας». Έκτοτε, είχε αποσυρθεί από τη δισκογραφία.

Οχτώ χρόνια μετά, η Robyn είναι ξανά στο στούντιο και ηχογραφεί τον όγδοο ολοκληρωμένο δίσκο της, προτιμώντας μία εντελώς διαφορετική διαδικασία σε σχέση με το παρελθόν.

«Χωρίς φίλτρα, ξεκίνησα μόνη μου στο δικό μου στούντιο ακούγοντας τη μουσική που αγαπώ, χορεύοντας και δημιουργώντας beats», αναφέρει. «Ήθελα να ξεκινήσω (το άλμπουμ) μόνη μου αυτή φορά, πριν συνεργαστώ με άλλους, επειδή είχα ορισμένα πράγματα που ήθελα να προσπαθήσω {…} Ήταν μία καταπληκτική περίοδος για εμένα. Ήρθα σε επαφή με μία φιληδονία και απαλότητα που ήθελα να εξερευνήσω.»

Το πρώτο άκουσμα από το πολυαναμενόμενο υλικό της Robyn έρχεται με το νέο τραγούδι «Missing You», το οποίο κυκλοφορεί από τη δική της δισκογραφική ετικέτα, την Konichiwa Records, σε διανομή της Universal Music.

Σε ένα δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, η Robyn εξηγεί την οκταετή αποχή από τη δισκογραφία.

«Δεν έκανα άλμπουμ για οχτώ χρόνια, οπότε δεν έχω δει ούτε τους οπαδούς μου για πολύ καιρό», λέει. «Νιώθω ότι έπρεπε πραγματικά να κάνω μία περιήγηση για να δω για τι (θέμα) ήθελα να γράψω ξανά και να ανακαλύψω μερικά νέα πράγματα.»

Το «Missing U» είναι ένα τραγούδι για όσα συμβαίνουν «όταν οι άνθρωποι εξαφανίζονται», σχολιάζει. «Είναι σαν να γίνεται όλο και περισσότερο εύκολο να τους δεις και σαν να τους βλέπεις παντού.»

Η Robyn επισημαίνει πως το τραγούδι ίσως περιέχει και το δικό της μήνυμα, ότι της έχει λείψει το κοινό. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τους το τραγουδήσω.»