«Miss Americana»: Το Netflix ετοίμασε ντοκιμαντέρ για την Taylor Swift

Το Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία ντοκιμαντέρ για την Taylor Swift.

Το φιλμ έχει τον τίτλο «Taylor Swift: Miss Americana», ο οποίος εμπνευσμένος από το τραγούδι «Miss Americana & The Heartbreak Prince» του νέου άλμπουμ «Lover» της pop star.

Τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί η Lana Wilson («After Tiller», «The Departure»), βραβευμένη με News & Documentary Emmy.

Σύμφωνα με το Netflix, το ντοκιμαντέρ αποτελεί μία ειλικρινής και συναισθηματικά αποκαλυπτική ματιά σε μία από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, καθώς μαθαίνει να αποδέχεται το ρόλο της όχι μόνο ως δημιουργός και performer, αλλά και ως γυναίκα που εκμεταλλεύεται πλήρως της δύναμη της φωνής της.

Το «Taylor Swift: Miss Americana» θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance που λαμβάνει χώρα ετησίως στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών και θα προβληθεί την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων, στις 24 Ιανουαρίου 2020.

Το ντοκιμαντέρ θα γίνει διαθέσιμο στους συνδρομητές του Netflix σε ημερομηνία μεταγενέστερη του Sundance.

Η Taylor Swift είχε αναφερθεί πρόσφατα στην επικείμενη ταινία, όταν κατήγγειλε δημοσίως ότι η προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία της είχε απαγορεύσει τη χρήση των παλαιότερων τραγουδιών της στο εγχείρημα.

«Δεν σκόπευα να σας πω έτσι αυτά τα νέα. Το Netflix έχει δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Ο Scott (Borchetta) και ο Scooter (Braun) απαγόρευσαν τη χρήση των παλαιότερων ηχογραφήσεών μου σε αυτό το project, παρόλο που δεν υπάρχει πουθενά στην ταινία καμία αναφορά σε εκείνους ή στην Big Machine Records», είχε γράψει η αστέρας της pop.

TAYLOR SWIFT: MISS AMERICANA

Dir. Lana Wilson

A raw and emotionally revealing look at one of the most iconic artists of our time as she learns to embrace her role not only as a songwriter and performer, but as a woman harnessing the full power of her voice. pic.twitter.com/ElUuMbmKAS

— Netflix Film (@NetflixFilm) December 4, 2019