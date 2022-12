Το «Live And Let Die» του Paul McCartney θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond – Αλλά ποια είναι η αλήθεια για την ιστορία του;

Προφανώς, δεν υπήρχε ποτέ κανένα σχέδιο να τραγουδήσει κάποιος άλλος το τραγούδι της ταινίας «Live And Let Die» (1973) του James Bond, σε αντίθεση με την ιστορία που διηγείται ο Paul McCartney.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την κυκλοφορία του τραγουδιού, τόσο ο Paul McCartney όσο και ο George Martin υποστήριξαν ότι οι παραγωγοί της ταινίας ήθελαν να αντικαταστήσουν τον McCartney με μια γυναίκα τραγουδίστρια, θεωρώντας ότι η εκδοχή που τους παρουσιάστηκε ήταν απλώς ένα demo.

Όμως οι ερευνητές Allan Kozinn και Adrian Sinclair έφεραν στο φως έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι παραγωγοί του James Bond είχαν συνάψει συμβόλαιο συγκεκριμένα με τους Wings του Paul McCartney για το τραγούδι που θα επένδυε τους τίτλους αρχής της ταινίας «Live And Let Die», ενώ διευκρινιζόταν ότι μία εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού επρόκειτο να ακουστεί αργότερα σε μια σκηνή σε ένα κλαμπ.

«Αυτή ήταν μία μακροχρόνια ιστορία στον κόσμο της μουσικής – ότι οι παραγωγοί του “Live And Let Die” ήθελαν να αντικαταστήσουν τον McCartney με μια γυναίκα τραγουδίστρια», είπε ο Allan Kozinn στον Guardian.

«Ο George Martin επίσης είπε την ιστορία πολλές φορές. Ο Paul την επανέλαβε πολλές φορές. Στην πραγματικότητα, οι εσωτερικές επικοινωνίες αποκάλυψαν ότι προβλεπόταν πάντα στο συμβόλαιο ότι θα υπήρχαν δύο εκδοχές του τραγουδιού», πρόσθεσε.

Στην πιο διαδεδομένη ίσως ιστορία, ο Paul McCartney είχε ισχυριστεί ότι οι παραγωγοί των ταινιών του James Bond, Harry Saltzman και Albert «Cubby» Broccoli, είχαν ακούσει αρχικά το ολοκληρωμένο τραγούδι και «είπαν στον George Martin: “Είναι υπέροχο, ένα υπέροχο demo. Τώρα πότε θα φτιάξετε το κανονικό κομμάτι και ποιον θα βάλουμε να το τραγουδήσει;”».

Και ο George Martin απάντησε: «Τι; Αυτό είναι το κανονικό κομμάτι».

«Με έβαλε κάτω και μου είπε: “Υπέροχα. Μου αρέσει αυτό που έκανες, πολύ ωραίο τραγούδι, μου αρέσει η μουσική. Τώρα πες μου, ποιον νομίζεις ότι πρέπει να βάλουμε να το τραγουδήσει;”. Αυτό με ξάφνιασε εντελώς», έγραψε ο George Martin το 1979 στην αυτοβιογραφία του «All You Need Is Ears».

«Εξάλλου, κρατούσε στα χέρια του την ηχογράφηση του Paul McCartney που είχαμε κάνει. Και ήταν ο Paul McCartney – ο Paul McCartney. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι το αντιμετώπιζε ως έναν δοκιμαστικό τραγούδι», συνέχισε.

«“Δεν καταλαβαίνω. Έχεις τον Paul McCartney”, του είπα. “Ναι, ναι, αυτό είναι καλό. Αλλά ποιον θα βάλουμε να το τραγουδήσει για την ταινία;”. “Λυπάμαι. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω”, είπα, νιώθοντας ότι ίσως υπήρχε κάτι που δεν μου είχαν πει. “Ξέρεις, πρέπει να βάλουμε μία γυναίκα, έτσι δεν είναι;”», θυμήθηκε.

Αφού αυτή η εκδοχή των γεγονότων, την οποία διηγήθηκε και ο ίδιος ο Paul McCartney, έγινε de facto αλήθεια για την ιστορία του τραγουδιού, οι συγγραφείς Allan Kozinn και Adrian Sinclair ανακάλυψαν αδημοσίευτα συμβόλαια στα αρχεία ενός πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία φαίνεται να δείχνουν ότι οι παραγωγοί του James Bondf ήθελαν τη φωνή του McCartney από την αρχή.

Ο Sinclair δήλωσε ότι οι νέες πληροφορίες «ανατρέπουν την ιστορία και την παρουσιάζουν υπό ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα», προσθέτοντας ότι η κατά τα φαινόμενα πλέον αναληθής ιστορία «έγινε μέρος αυτής της συλλογής ιστοριών που ο George και ο Paul έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια και κανείς δεν τη διόρθωσε ποτέ».

Σε ένα από τα έγγραφα ο πρώην επικεφαλής της Apple Records γράφει στον παραγωγό Harry Saltzman: «Ο Paul McCartney συμφώνησε να γράψει το ομώνυμο τραγούδι του “Live And Let Die”. Αυτός και το μουσικό του συγκρότημα Wings θα ερμηνεύσουν το ομώνυμο τραγούδι στους τίτλους αρχής».

Για τη σημασία της εξέλιξης αυτής, ο Allan Kozinn σχολίασε: «Μπορούμε λοιπόν να πούμε αρκετά οριστικά ότι δεν επρόκειτο να αντικαταστήσουν τον Paul. μία από τις εκδοχές θα ήταν με τους Wings, η οποία θα έπαιζε στους τίτλους έναρξης της ταινίας και στους τίτλους τέλους».

«Θα υπήρχε μία ζωντανή εκδοχή του τραγουδιού που θα παρουσιαζόταν κατά τη διάρκεια της σκηνής στο κλαμπ από την BJ Arnau, μία τραγουδίστρια της σόουλ. Όταν είδαμε αυτά τα έγγραφα, δεν μπορούσαμε παρά να σκεφτούμε ότι επρόκειτο απλώς για μία παρεξήγηση», εξήγησε.

«Ο Martin δεν θα ήταν εξοικειωμένος με τους όρους αυτού του συμβολαίου, αλλά ο Paul σίγουρα θα ήταν. Ένα από τα πράγματα που ανακαλύψαμε είναι ότι, αν η ιστορία είναι καλή, ο Paul θα την ακολουθήσει. Δεν είχε κανέναν λόγο να υποθέσει ότι κάποιος θα έβλεπε αυτό το συμβόλαιο», πρόσθεσε.