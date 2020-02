Bob Marley: Έρχεται μιούζικαλ για τον τον θρύλο της reggae

Το «Get Up, Stand Up!» θα κάνει το ντεμπούτο του στο Λονδίνο το 2021. Είναι γραμμένο από τον σεναριογράφο του «Rocketman» και στον ρόλο του τραγουδιστή θα δούμε τον Arinzé Kene.

Ονομάζεται «Get Up, Stand Up! The Bob Marley Story» το μιούζικαλ που βασίζεται στα τραγούδια του Bob Marley, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στο Λονδίνο τη νέα χρονιά. Η παραγωγή ξεκίνησε το 2019. Οι πρεμιέρες θα πραγματοποιηθούν στο Lyric Theatre από τις 6 Φεβρουαρίου του 2021.

Δημιουργός είναι ο Lee Hall, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος πίσω από τα Billy Elliott και Rocketman. Τα τραγούδια του Marley χρησιμοποιούνται για να διηγηθούν την ιστορία του καλλιτέχνη. Ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Arinzé Kene, που στο παρελθόν έχει παίξει στο «Girl From the North Country» μιούζικαλ που βασίζεται σε τραγούδια του Bob Dylan σε σκηνοθεσία του Dominic Cooke.

«Η μουσική του πατέρα μας σημαίνει πολλά για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουν να την ακούσουν παλιοί και νέοι φαν χάρη σε μια εκπληκτική ομάδα που περιλαμβάνει τους Lee Hall, Dominic Cooke και Arinzé», δήλωσε η Cedella Marley, η κόρη του μουσικού. «Η οικογένεια είναι πεπεισμένη ότι ο πατέρας μας θα ήταν υπερήφανος που θα γνωρίζει ότι είναι πηγή δημιουργικής έμπνευσης και να συνεχίσει να ενώνει τους ανθρώπους».

«Αισθάνομαι απόλυτη τιμή που θα αναλάβω αυτόν τον ρόλο. Δεν είναι μόνο τιμή που θα μπορέσω να μεταδώσω το μήνυμα του Μπομπ Μάρλεϊ ακόμη περισσότερο, αλλά το να γίνω εκείνος για λίγο, είναι ένα πραγματικό όνειρο. Μεγάλωσα με τη μουσική του και το μάντρα του και ο ίδιος ήταν ένα από τα πρότυπα μου από τότε που ήμουν παιδί. Νιώθω σαν να είναι στο DNA μου. Είναι ο άνθρωπος, τον αγαπώ», δήλωσε ο Arinzé Kene.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει από τις 21 Απριλίου 2020. Για πληροφορίες, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

