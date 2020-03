Μήνυμα ενότητας από τη Lady Gaga εν μέσω της πανδημίας

H Lady Gaga ενθάρρυνε τους πάντες να δείχνουν καλοσύνη ενώ η πανδημία του νέου κορονοϊού προκαλεί πανικό στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός έστειλε μήνυμα καλώντας σε ενότητα και όχι φόβο και διχασμό καθώς ο κόσμος δίνει μάχη για να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία κορονοϊού.

Εν μέσω της πανδημίας, της εκτίναξης των τιμών σε προϊόντα απολύμανσης, του πανικού των καταναλωτών που σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ και της αύξησης του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η τραγουδίστρια της pop ενθάρρυνε τους θαυμαστές της να είναι λίγο πιο καλοί μεταξύ τους.

«Τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να είμαστε συμπονετικοί», έγραψε η Lady Gaga σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

«Για εκείνους που είναι άρρωστοι ή εκείνους που δεν είναι και φοβούνται. Είμαστε σε αυτό μαζί. Σε αγαπώ κόσμε», σημείωσε.

Now it’s as important as ever to be kind. For those who are sick, or those who are not and are scared. We’re in this together. I love you world 🌎❤️

— Lady Gaga (@ladygaga) March 13, 2020