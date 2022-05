Κορυφαία ονόματα συμμετέχουν στο soundtrack της ταινίας «Minions: The Rise Of Gru»

Στο soundtrack του «Minions: The Rise Of Gru» μερικά από τα καλύτερα ταλέντα του σήμερα διασκευάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1970.

Η Decca Records ανακοίνωσε ότι το πρωτότυπο κινηματογραφικό soundtrack για την ταινία «Minions: The Rise of Gru» (Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου) της Illumination, τη νέα κωμωδία του μεγαλύτερου franchise κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 1 Ιουλίου, ταυτόχρονα με την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας.

Το «Minions: The Rise of Gru» διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1970 και αφηγείται από την αρχή την ιστορία της συνάντησης του Gru (με τη φωνή του Steve Carell στην αγγλική έκδοση), του μεγαλύτερου σούπερ κακού στον κόσμο, με τα εμβληματικά του Minions. Μία συνάντηση από την οποία δημιουργήθηκε η πιο «απαισιότατη» ομάδα του κινηματογράφου για να βρεθεί αντιμέτωποι με την πιο ασταμάτητη εγκληματική δύναμη όλων των εποχών.

Την παραγωγή του soundtrack, το οποίο θα κινείται σε funk ρυθμούς και θα περιλαμβάνει συμμετοχές από πλήθος αστέρων, έχει αναλάβει ο Jack Antonoff.

Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του επιτυχημένου άλμπουμ της «Thank You» το 2021, η Diana Ross ενώνει τις δυνάμεις της με τους Tame Impala και δίνει το σύνθημα με το χαρούμενο και χορευτικό πρώτο single του soundtrack, με τίτλο «Turn Up The Sunshine».

Το soundtrack της ταινίας «Minions: The Rise of Gru» τιμά μερικά από τα πιο εκθαμβωτικά κλασικά funk, disco και soul τραγούδια της δεκαετίας του 1970 με ολοκαίνουργιες εκδοχές με τη συμμετοχή μερικών εκ των καλύτερων ταλέντα του σήμερα.

Από τη νέα εκδοχή της St. Vincent για την επιτυχία «Funkytown» των Lipps Inc. του 1979 και την ερμηνεία της H.E.R. στην επιτυχία «Dance To the Music» των Sly and The Family Stone του 1967, μέχρι την εκδοχή των Bleachers για το τραγούδι «Instant Karma!» του John Lennon του 1970 και την ερμηνεία της Phoebe Bridgers στο single «Goodbye To Love» των Carpenters του 1972, κάθε τραγούδι έχει διασκευαστεί με ευρηματικό τρόπο από κάθε καλλιτέχνη.

Και φυσικά, στο άλμπουμ συμμετέχουν και τα ίδια τα Minions, με τη χαρακτηριστική ερμηνεία τους στο κλασικό αγαπημένο τραγούδι «Cecilia» των Simon & Garfunkel από τη δεκαετία του 1970.

Ο εκτελεστικός παραγωγός του soundtrack, Jack Antonoff, είναι ένας παγκοσμίως διάσημος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός και είναι ο τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Bleachers.

Ως τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Jack Antonoff, για τον οποίο το 2021 το BBC ανέφερε ότι «επαναπροσδιόρισε την pop μουσική», έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως οι Diana Ross, Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Florence + The Machine, Lana Del Rey, Kevin Abstract και πολλούς άλλους και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων έξι βραβείων Grammy. Φέτος κέρδισε το βραβειο Grammy για τον Παραγωγό της Χρονιάς.

Είναι εγγυημένο ότι αυτό το ηλιόλουστο soundtrack, το οποίο είναι επηρεασμένο από τα ’70s, θα σας κάνει να Γκρου-βάρετε όλο το καλοκαίρι τόσο μέσα όσο και έξω από τους κινηματογράφους.

Το άλμπουμ «Minions: The Rise of Gru – Original Motion Picture Soundtrack» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, σε CD σε digipack θήκη με 3 πάνελ, standard μαύρο διπλό LP βινύλιο, διπλό LP βινύλιο με κίτρινα και μπλε πιτσιλίσματα, κίτρινη κασέτα και ένα picture disc σε περιορισμένη έκδοση από την Decca Records την 1η Ιουλίου 2022.

Ready to turn up the sunshine? The #Minions #TheRiseOfGru official soundtrack is available to pre-order now! GRAMMY® award-winning producer Jack Antonoff joins a star-studded artist line up for this Gru-vy musical soundtrack coming July 1st! pic.twitter.com/v0mwrOUSBD — #Minions (@Minions) May 10, 2022

Το tracklist του soundtrack

1. «Turn Up The Sunshine» – Diana Ross ft. Tame Impala

2. «Shining Star» – Brittany Howard ft. Verdine White (Earth, Wind & Fire 1975)

3. «Funkytown» – St. Vincent (Lipps Inc in 1979)

4. «Hollywood Swinging» – BROCKHAMPTON (Kool & The Gang 1974)

5. «Desafinado» – Kali Uchis (Stan Getz & Joao Gilberto 1959)

6. «Bang Bang» – Caroline Polachek (Nancy Sinatra 1966)

7. «Fly Like an Eagle» – Thundercat (Steve Miller Band 1976)

8. «Goodbye To Love» – Phoebe Bridgers (The Carpenters 1972)

9. «Instant Karma!» – Bleachers (John Lennon 1970)

10. «You’re No Good» – Weyes Blood (Linda Ronstadt 1975)

11. «Vehicle» – Gary Clark Jr. (The Ides of March 1970)

12. «Dance to the Music» – H.E.R. (Sly and The Family Stone 1967)

13. «Black Magic Woman» – Tierra Whack (Santana 1970)

14. «Cool» – Verdine White

15. «Born To Be Alive» – Jackson Wang (Patrick Hernandez 1979)

16. «Cecilia» – The Minions (Simon & Garfunkel 1970)

17. «Bang Bang» – G.E.M. (Nancy Sinatra 1966)

18. «Kung Fu Suite» – RZA

19. «Minions: The Rise of Gru Score Suite» – Heitor Pereira