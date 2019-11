Το «Million Ways» δίνει συνέχεια στο σερί των επιτυχημένων κυκλοφοριών του HRVY.

Ο HRVY κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «Million Ways».

Το «Million Ways» είναι ένα φωτεινό και απαλό pop κομμάτι που υπογράφει ο ίδιος ο τραγουδιστής μαζί με τον JHart, ενώ την παραγωγή έκανε το δίδυμο των Red Triangle.

Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο HRVY έχει εξαπλωθεί διεθνώς ως καλλιτέχνης.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου για να συναντήσει τους θαυμαστές τους και να τραγουδήσει μπροστά τους.

Παράλληλα έχει κερδίσει έδαφος στα βρετανικό airplay με τα τραγούδια του, μεταξύ των οποίων το «Personal» που έχει γίνει ασημένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρυσό στις ΗΠΑ.

Το 2019 ήταν μία φανταστική χρονιά για τον HRVY, ο οποίος πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις σε πληθώρα χωρών ανά τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας.

Επίσης έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ «Big Weekend» του BBC Radio 1, έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα στα Teen Choice Awards (στην κατηγορία «Breakthrough Artist») και τραγούδησε στο Hammersmith Apollo του Λονδίνου.

Το «Million Ways» ακολουθεί για το νεαρό τραγουδιστή το «Told You So», το «Don’t Need Your Love» με το K-pop boy band NCT Dream και το «Younger» με τον Jonas Blue, μία σειρά κυκλοφοριών που τον ανέδειξαν σε έναν από τους Top 500 καλλιτέχνες στον κόσμο στο Spotify.