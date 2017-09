Οι τίτλοι τραγουδιών του «Younger Now»

1. Younger Now

2. Malibu

3. Rainbowland ft Dolly Parton

4. Week Without You

5. Miss You So Much

6. I Would Die For You

7. Thinkin’

8. Bad Mood

9. Love Someone

10. She’s Not Him

11. Inspired