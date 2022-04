Η Miley Cyrus θετική στον κορονοϊό: «Σίγουρα άξιζε τον κόπο»

Η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι έχει προσβληθεί από τον COVID-19, αλλά δεν μετανιώνει: «Σίγουρα άξιζε τον κόπο».

Η 29χρονη τραγουδίστρια περιοδεύει στη Λατινική Αμερική τις τελευταίες ημέρες και έχει κάνει στάσεις στην Παραγουάη, στη Χιλή, στην Κολομβία και στη Βραζιλία, όπου αντικατέστησε τους Foo Fighters κατά τη διάρκεια του «Lollapalooza» μετά τον θάνατο του ντράμερ τους Taylor Hawkins.

«Όταν ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο, τραγουδάς για 100.000 ανθρώπους κάθε νύχτα και συναντάς εκατοντάδες θαυμαστές την ημέρα, οι πιθανότητες να κολλήσεις Covid είναι αρκετά υψηλές», έγραψε η Miley Cyrus σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Έχω Covid τώρα, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο», συνέχισε.

Traveling around the world, playin for a 100,000 people a night & meeting hundreds of fans a day the chances of getting Covid are pretty high. I have Covid now but it was definitely worth it.

Η Miley Cyrus έχει δηλώσει ανοιχτά τη στάση ως προς το θέμα του εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού.

Μετά το Super Bowl του 2021, έγραψε μια επιστολή προς τους θαυμαστές της, όπου ανέφερε: «Ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει να σταματήσει η πανδημία με το να εμβολιαστεί. Μαζί μπορούμε να κάνουμε ξανά πραγματικότητα την εμπειρία της ζωντανής μουσικής».

Η Miley Cyrus εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει αυτήν την Κυριακή κατά τη διάρκεια του πάρτι προβολής των Βραβείων Grammy που διοργανώνει ο Steven Tyler των Aerosmith με το φιλανθρωπικό ίδρυμά του Janie’s Fund.

«Χάνω το Janie’s Fund, το οποίο είναι άσχημο γιατί είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμένα και τον φίλο μου Steven Tyler. Αισθάνομαι καλά, οπότε μην ανησυχείτε για μένα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

«Συγγνώμη, Steven! Θα πρέπει να παίξουμε το “Walk This Way” μια άλλη φορά!», πρόσθεσε.

Το Janie’s Fund, που δημιουργήθηκε από τον Steven Tyler, έχει ως στόχο «να προσφέρει ελπίδα και επούλωση στα κορίτσια που έχουν υποστεί το τραύμα της κακοποίησης και της παραμέλησης.

Ο frontman των Aerosmith έδωσε για πρώτη φορά φωνή σε αυτό τον αγώνα με την επιτυχία “Janie’s Got a Gun” του συγκροτήματός του και η ίδρυση του ιδρύματος εξασφαλίζει ότι αυτά τα ευάλωτα κορίτσια θα έχουν μία μόνιμη φωνή για πολλά χρόνια».

Unfortunately because of this I’m missing out on Janie’s Fund which sucks because it’s a charity that’s super important to me & my friend Steven Tyler. I am feeling fine so don’t worry about me! Sorry Steven! We’ll have to “Walk This Way” another time! 🖤🖤🖤

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) April 1, 2022